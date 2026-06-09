Acodeco reitera la importancia de colaborar en los procedimientos administrativos

Acodeco reitera la importancia de colaborar en los procedimientos administrativos
Acodeco reitera la importancia de colaborar en los procedimientos administrativosAcodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia subrayó la necesidad de que los comercios colaboren en las diligencias oficiales para garantizar el debido proceso.

Acodeco solicita mayor colaboración en sus diligencias administrativas

Tras una intervención en Los Santos, Acodeco recordó que la negativa a firmar documentos no detiene los procedimientos legales ni afecta el cumplimiento de la normativa.

(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) enfatizó la relevancia de que los agentes económicos colaboren activamente con los procedimientos administrativos ejecutados por la institución en el ejercicio de sus funciones legales. Este llamado surge a raíz de una reciente diligencia llevada a cabo por la Administración Regional de Los Santos.

Actuación oficial en Los Santos

Durante una labor de notificación oficial, personal de Acodeco se desplazó a un local comercial situado en el corregimiento de Santo Domingo, en el distrito de Las Tablas. El objetivo de la visita era efectuar una notificación mediante edicto en puerta y entregar una citación vinculada a un proceso administrativo activo. Ante la negativa de la persona encargada del establecimiento a suscribir la documentación, fue necesario solicitar la intervención de unidades de la Policía Nacional de la 7.ª Zona Policial de Los Santos para asegurar que la diligencia se realizara conforme a los parámetros legales.

Garantía del debido proceso

La institución dejó constancia formal de lo ocurrido, cumpliendo con las formalidades previstas en la normativa vigente. Acodeco precisó que las notificaciones representan una fase esencial dentro de cualquier proceso administrativo, pues aseguran el derecho de las partes a ser informadas sobre las actuaciones que les involucran y a ejercer su defensa en los periodos establecidos por la ley.

Procedimientos legales y cooperación

La autoridad aclaró que la negativa de un agente económico a firmar no interrumpe la continuidad del procedimiento administrativo, siempre que se hayan cumplido los requisitos legales. Finalmente, la institución exhortó al sector comercial a mantener una disposición cooperativa durante las diligencias oficiales, lo cual facilita el cumplimiento de las normativas diseñadas para proteger los derechos de los consumidores y fomentar prácticas comerciales transparentes en Panamá.

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