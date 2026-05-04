Acodeco reitera que el pago de la propina voluntaria no es obligatorio en comercios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia aclara que ningún establecimiento puede exigir gratificaciones, fundamentado en la Ley 45 de 2007.
Ley panameña protege el derecho al pago de la propina voluntaria en establecimientos
• Ante denuncias por cobros indebidos, la Acodeco recuerda que el monto y pago de la propina dependen exclusivamente de la satisfacción del cliente y la calidad del servicio.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha reiterado a la ciudadanía que la propina voluntaria o gratificación por el servicio recibido no es de carácter obligatorio, por lo cual ningún establecimiento comercial tiene la facultad legal de exigir su pago al consumidor.
Esta normativa se encuentra debidamente estipulada en la Ley 45 de 2007, en su artículo 56 referente a la información de precios, el cual recibió modificaciones a través de la Ley 34 del 2 de agosto de 2016. Bajo este marco legal, si un restaurante opta por incluir la propina en el total de la cuenta, el cliente mantiene el derecho inalienable de decidir si efectúa dicho pago o no.
Regulaciones sobre porcentajes sugeridos
Respecto a las prácticas comerciales actuales, Jaime Guzmán, jefe del Departamento de Investigación de Acodeco, aclaró que no existe una regulación específica sobre el porcentaje que deben sugerir los comercios, el cual suele oscilar entre el 10% y el 30%. Guzmán enfatizó que, si bien el agente económico cuenta con la libertad de sugerir una cifra, usualmente del 10%, el cumplimiento de este pago no es imperativo para el cliente.
El funcionario señaló que el monto final de la gratificación queda sujeto al criterio exclusivo del consumidor. Esta decisión suele fundamentarse en variables como la calidad de la atención recibida, la eficiencia del servicio y el nivel general de satisfacción del usuario durante su visita al local.
Transparencia en la facturación y denuncias
La institución identificó que una fuente recurrente de conflictos y denuncias es la falta de claridad en las facturas. Cuando los documentos no detallan de forma separada el consumo real y la propina sugerida, se genera una confusión que afecta la transparencia de la transacción.
Para salvaguardar los derechos de los usuarios, la Acodeco recordó que existen canales habilitados para reportar irregularidades, tales como la línea 311 de Atención Ciudadana y el portal web institucional en su sección de denuncias. El organismo recomienda a los afectados adjuntar una fotografía de la factura como evidencia en los casos donde se detecte un cobro impositivo de la propina.
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