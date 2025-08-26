Acodeco resolvió 1,291 quejas de consumidores en Panamá durante el primer semestre de 2025

Acodeco recibió 1,545 quejas de consumidores entre enero y julio de 2025, con un impacto económico superior a B/.13 millones.

Quejas de consumidores superan los B/.13 millones: Acodeco publica cifras de enero a julio

Más de 1,200 quejas fueron resueltas a favor de los consumidores, destacando casos por garantía, información y devolución de dinero.

La Acodeco exhorta a los ciudadanos a ejercer su derecho de reclamar ante irregularidades en transacciones comerciales.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 1,545 quejas formales de ciudadanos en todo el país durante los primeros siete meses de 2025, con un impacto económico total de B/.13,061,256.20. El incumplimiento de garantía, la falta de información y la devolución de dinero fueron las principales causas de reclamo.

Principales motivos de reclamación

Entre enero y julio, se registraron:

• 609 quejas por incumplimiento de garantía (B/.4,392,318.35)

• 286 por falta de información (B/.2,648,402.13)

• 189 por devolución de dinero (B/.1,266,483.90)

Otras causales incluyeron:

• Incumplimiento de servicio: 128 casos (B/.210,205.36)

• Resolución de contrato: 97 casos (B/.32,147.09)

• Incumplimiento de contrato: 45 casos (B/.2,150,607.81)

• Vicios ocultos: 42 casos (B/.1,122,854.76)

• Custodia del bien: 39 casos (B/.85,190.32)

• Cláusulas abusivas: 38 casos (B/.899,420.97)

Soluciones a favor del consumidor

Del total de quejas recibidas, 1,291 fueron resueltas favorablemente para los consumidores, representando B/.11,700,776.68 en restituciones y compensaciones. Las principales soluciones incluyeron:

• 466 por incumplimiento de garantía (B/.2,512,524.78)

• 226 por falta de información (B/.1,873,653.98)

• 135 por devolución de dinero (B/.855,369.71)

• 117 por resolución de contrato (B/.27,198.93)

• 99 por incumplimiento de servicio (B/.127,640.08)

• 72 por rescisión de contrato (B/.22,515.44)

• 47 por incumplimiento de contrato (B/.1,250,042.75)

• 39 por cláusulas abusivas (B/.2,047,124.07)

• 27 por vicios ocultos (B/.2,748,334.17)

Recomendaciones de Acodeco

La Acodeco recuerda a los ciudadanos que pueden presentar quejas de consumidores relacionadas con garantías, vehículos, viviendas, servicios, contratos, publicidad engañosa, cobros indebidos, historial de crédito y otros aspectos comerciales. En caso de no recibir respuesta del proveedor, el consumidor puede acudir a la institución con la documentación correspondiente para formalizar su reclamo.

Para orientación, están disponibles el número 510-1300 y las administraciones regionales.

