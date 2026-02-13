Operativo de la Acodeco en Coclé logra el retiro de productos vencidos y deteriorados

Acodeco detecta y retira más de 100 productos vencidos en comercios de Río Hato

• La administración regional de Coclé intensifica las verificaciones en establecimientos comerciales para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores ante la proximidad de las festividades.

(13/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) llevó a cabo un operativo de verificación en el sector de Río Hato, provincia de Coclé, donde logró identificar y retirar de la venta un total de 105 productos vencidos. Esta acción forma parte de las inspecciones preventivas de precarnaval que la institución desarrolla para salvaguardar la salud de la población durante las festividades.

Hallazgos e irregularidades en comercios

Además de los artículos con fecha expirada, el personal de verificación detectó dos productos deteriorados y uno con la fecha de vencimiento ilegible. Asimismo, la inspección reveló que 24 artículos no mantenían los precios a la vista, lo que constituye un incumplimiento a la normativa vigente que obliga a los agentes económicos a informar de manera clara y directa al consumidor.

Gladys Vergara, administradora regional de Acodeco en Coclé, enfatizó la necesidad de que los dueños de establecimientos refuercen la supervisión interna de sus anaqueles. Según Vergara, es imperativo que el personal de los comercios esté capacitado para revisar constantemente el estado de los productos y asegurar que solo mercancía apta para el consumo esté disponible al público.

El consumidor como primer anillo de seguridad

La funcionaria regional hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta durante sus compras, recomendando verificar siempre la fecha de expiración, la integridad de los empaques y el estado general de los artículos. Vergara señaló que el consumidor actúa como el primer anillo de protección para su propia salud y la de su familia.

La entidad recordó que ante cualquier anomalía detectada, como la presencia de productos vencidos o en mal estado, los ciudadanos pueden interponer sus denuncias formalmente a través del portal web institucional o mediante la línea de atención 311. Estas verificaciones continuarán realizándose a nivel nacional con el fin de garantizar condiciones de transparencia y seguridad en el mercado panameño.

