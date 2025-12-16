Acodeco revela: San Miguelito tiene el menor costo de la cena navideña

La cena navideña es más económica en San Miguelito; monitoreo de precios de Acodeco

• El informe de Acodeco detalla que, dependiendo de la proteína principal seleccionada, el valor total de la cena navideña en San Miguelito oscila entre B/.55.10 (con pollo) y B/.74.39 (con jamón).

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los monitoreos más recientes de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) indican que San Miguelito ofrece el costo más bajo para la cena navideña básica en comparación con otros seis sectores del área metropolitana. La entidad realizó encuestas de precios en supermercados del 5 al 15 de diciembre para orientar a los consumidores.

El costo aproximado de la cena navideña, diseñada para una familia de cuatro miembros, varía significativamente según la elección de la proteína principal (carne). En los supermercados de San Miguelito, el valor total aproximado de la cena (que incluye unas 10 libras de proteína) se establece de la siguiente manera:

• Con jamón: B/.74.39

• Con pavo: B/.64.27

• Con pavipollo: B/.62.30

• Con pollo: B/.55.10

Estos valores colocan a San Miguelito como el sector con el menor costo total aproximado en el comparativo general.

Comparativa de costos en el área metropolitana

El informe de Acodeco, que considera los precios mínimos de productos de supermercados sin incluir aspectos de marcas, presenta una tabla comparativa de los costos aproximados de la cena navideña en los siete sectores monitoreados:

El sector de Santa Ana y Calidonia registró el precio más bajo para la opción con pollo (B/.54.85), mientras que San Miguelito mantiene la posición general más económica. Por otro lado, Pueblo Nuevo exhibió los costos más altos en la mayoría de las categorías de proteínas.

Metodología de la encuesta de precios de Acodeco

La Acodeco realiza este monitoreo anualmente durante la época navideña con el objetivo de proporcionar una guía a los consumidores sobre el presupuesto necesario para una cena básica de Navidad. La encuesta se centra en 15 categorías distintas de productos esenciales para la celebración. Estas categorías incluyen, entre otros, pan de rosca, legumbres, frutas frescas, nueces, diversas proteínas, arroz y vegetales enlatados.

Es importante señalar que, si bien la base del costo se construye a partir de 15 categorías, la encuesta puede abarcar más de 100 productos al monitorear todas las marcas que cumplen con las presentaciones estipuladas. Esto permite a los consumidores hacer una elección basada en sus preferencias de marca específicas, cuyos precios detallados están disponibles en la página web de la entidad.

La Acodeco recuerda a la ciudadanía que la mayoría de los precios de los productos monitoreados para la cena navideña se rigen por la libre oferta y demanda, con excepción del precio del pollo entero Panamá, que puede estar sujeto a regulaciones.

