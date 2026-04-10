Multan a bus interurbano en Bocas del Toro tras operativo de la Acodeco

Tras la denuncia de un usuario, verificadores de la Acodeco confirmaron que el transporte colectivo incumplía con la visibilidad de beneficios para adultos mayores y personas con discapacidad.
Acodeco sanciona a transporte de la ruta Changuinola–David por falta de información
• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia sancionó a una unidad de la ruta Changuinola–David por no exhibir tarifas ni avisos de descuentos legales.
Verificación tras denuncia ciudadana
La acción institucional fue motivada por una denuncia interpuesta por un consumidor, quien alertó sobre la ausencia de información obligatoria en el vehículo de transporte colectivo interurbano. Durante la inspección realizada por el personal de la Acodeco en la provincia de Bocas del Toro, se confirmó que el agente económico ignoraba la normativa de visibilidad informativa, afectando el derecho de los usuarios a conocer el costo real del servicio y sus beneficios legales.
Incumplimiento de leyes de descuento
La entidad constató específicamente el incumplimiento de los avisos relacionados con la Ley 6 de 1987 y la Ley 134 de 2013. Estas legislaciones establecen de forma obligatoria un descuento del 30% en el transporte colectivo interurbano para personas con discapacidad, jubilados, pensionados y adultos mayores (mujeres con 55 años o más y hombres con 60 años o más). Al no exhibir estos beneficios, la unidad de transporte vulnera las garantías de protección al consumidor establecidas en Panamá.
Sanciones y responsabilidades
Ante las irregularidades detectadas, los funcionarios notificaron al responsable y aplicaron la sanción pecuniaria correspondiente según la normativa vigente. La Acodeco reiteró que todos los prestadores del servicio de transporte deben garantizar que las tarifas y los beneficios de ley estén a la vista del público. El objetivo es asegurar que cada pasajero pueda ejercer sus derechos de manera clara y directa al momento de utilizar el servicio de transporte en el país.
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