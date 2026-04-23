Acodeco impone multas por casi 100 mil balboas debido a irregularidades en bolsas reutilizables

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aplicó sanciones por un total de B/. 98,435.00 a comercios que no cumplieron con la Ley 1 de 2018.
Sancionan a comercios en Panamá por incumplir normativa de bolsas reutilizables
• El incumplimiento en la certificación de conformidad de las bolsas reutilizables constituye la principal causa de las multas aplicadas por la institución entre 2019 y 2026.
(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, en el periodo comprendido entre 2019 y marzo de 2026, se han ejecutado 393 sanciones económicas contra diversos comercios por el manejo irregular de las bolsas reutilizables. El monto total de estas multas asciende a B/. 98,435.00, derivado de inspecciones de cumplimiento de la Ley 1 del 19 de enero de 2018.
Principales causas de las sanciones
El reporte estadístico de la institución detalla que la infracción más recurrente es la carencia del certificado de conformidad, motivo por el cual se aplicaron 317 sanciones que suman B/. 74,500.00. Este documento técnico debe ser gestionado por los agentes económicos ante la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), instancia responsable de validar la calidad y los procesos de normalización de las bolsas.
Adicionalmente, la Acodeco registró las siguientes anomalías en el mercado:
• 47 sanciones por no declarar el costo de las bolsas (B/. 13,885.00).
• 22 multas por efectuar cobros superiores al costo declarado (B/. 8,850.00).
• 7 sanciones por no mantener los precios a la vista del público (B/. 1,200.00).
Marco legal y fiscalización
De acuerdo con la normativa, la Acodeco tiene la facultad de supervisar que las bolsas reutilizables se comercialicen estrictamente al precio de costo reportado por los locales comerciales. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva la aplicación de medidas correctivas basadas en la Ley 45 de 2007.
La legislación panameña implementó estas restricciones para reducir de forma progresiva el uso de polietileno, incentivando el empleo de materiales biodegradables para mitigar la contaminación ambiental. El cronograma de aplicación inició el 20 de julio de 2019 para minoristas, farmacias y supermercados, extendiéndose a los mayoristas el 20 de enero de 2020.
Impacto en el consumo nacional
La institución señala que la normativa establece que estas bolsas deben venderse al precio de costo o inferior. Ante estas exigencias, una parte de los agentes económicos ha decidido retirar el producto de su oferta comercial para evitar el proceso de declaración de costos.
No obstante, la entidad resalta que la medida ha generado un cambio positivo en el comportamiento de la ciudadanía. La implementación de la ley ha fomentado una cultura de reutilización, donde los consumidores optan por portar sus propios empaques al momento de realizar sus compras, cumpliendo con el objetivo de reducir el impacto negativo en la fauna y el ecosistema.
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