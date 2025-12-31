Acodeco advierte sanciones por confusión de precios en comercios de Panamá

Consumidores tienen derecho al precio más bajo ante confusión de precios según Acodeco

• Ante la prohibición de prácticas engañosas, la Acodeco enfatiza la obligación de los agentes económicos de mostrar precios finales y evitar cualquier tipo de confusión de precios.

(31/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que en Panamá está prohibida la confusión de precios, una práctica que vulnera los derechos de los consumidores y que es sancionada conforme a la legislación vigente. La institución recordó que los comercios están obligados a mostrar precios claros, precisos y visibles, y que en los casos donde exista doble marcación o información confusa, el consumidor tiene derecho a pagar siempre el precio más bajo.

Estas disposiciones están contempladas en la Ley 45 de 2007, de protección al consumidor y defensa de la competencia, y se verán reforzadas con la entrada en vigor de la Ley 473 de 2025. Esta nueva normativa exigirá, a partir de junio de 2026, que los establecimientos comerciales exhiban el precio final, incluyendo impuestos y cargos adicionales, con el fin de eliminar cobros ocultos o engañosos al momento del pago.

Obligaciones de los comercios según la normativa

La Acodeco detalló que, de acuerdo con la normativa vigente, los agentes económicos deben cumplir con responsabilidades específicas para garantizar la transparencia. Entre ellas destaca la obligación de exhibir el precio de contado de forma clara, legible y visible en todos los productos y servicios, sin limitarse únicamente a los alimentos. Asimismo, los comercios deben brindar información veraz sobre las características y condiciones de venta.

En lo que respecta a las promociones y descuentos, la entidad señala que debe indicarse claramente el precio anterior junto al nuevo precio más bajo. La prohibición de engaño es estricta: se prohíbe cualquier práctica que induzca a error y, en caso de detectarse más de un precio marcado, el establecimiento debe respetar obligatoriamente el menor.

Procedimientos ante irregularidades en los precios

La institución recordó a los ciudadanos que, si detectan situaciones de confusión de precios, dobles marcaciones o ausencia de precios visibles, deben exigir el cobro del monto inferior y proceder con la denuncia respectiva, debido a que estas faltas conllevan sanciones legales.

Para facilitar este proceso, la Acodeco mantiene operativos sus canales de atención mediante el Sistema de Información y Denuncia Institucional (SINDI). Este servicio funciona las 24 horas del día a través de WhatsApp y Telegram en el número 6330-3333, así como en las redes sociales oficiales de la entidad y su portal web.

