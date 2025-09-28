Acodeco intensificará operativos de supervisión por el Panamá Black Weekend 2025

Verificación de precios y ofertas: Acodeco activa operativos por el Panamá Black Weekend

(28/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que llevará a cabo operativos de verificación exhaustivos antes y durante el Panamá Black Weekend 2025. Esta jornada de ofertas, programada para los días 3, 4 y 5 de octubre, abarcará diversos centros comerciales a nivel nacional y tiene como objetivo principal proteger los derechos de los consumidores.

Objetivo de la Supervisión de la Acodeco

La misión de estas inspecciones es asegurar el cumplimiento estricto de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007. La vigilancia se centrará especialmente en la veracidad de la publicidad y la correcta exhibición de precios, buscando proteger a los compradores de posibles prácticas engañosas y fomentar la transparencia en la comercialización de bienes y servicios.

Aspectos Clave a Verificar en las Promociones

La Acodeco ha detallado los puntos esenciales que serán objeto de revisión durante los operativos del Panamá Black Weekend 2025:

• Doble Etiquetado de Precios: Es obligatorio que cada artículo promocionado muestre tanto su precio regular como el precio final con el descuento aplicado, o el precio regular junto al porcentaje de rebaja.

• Alcance de la Oferta: La publicidad debe especificar claramente si la promoción se aplica a la totalidad de los bienes o servicios del establecimiento, o si solo cubre una parte de ellos.

• Disponibilidad de Artículos: En caso de utilizar la frase “Hasta agotar existencias”, es fundamental indicar la cantidad precisa de artículos disponibles en lugar de la fecha de finalización de la promoción.

• Vigencia de las Ofertas: Es requisito indispensable señalar la fecha exacta de inicio y de culminación de las ofertas especiales.

Balance de Operativos Anteriores

Como referencia, durante el ‘Panamá Black Weekend 2024’, la Acodeco inspeccionó un total de 833 locales comerciales. Producto de estas revisiones, se detectaron 39 anomalías relacionadas con las normativas de publicidad. Entre las irregularidades más comunes estuvieron la falta de indicación de la duración de la promoción, el uso de la frase “hasta agotar existencias” sin especificar la cantidad, la extensión de vigencia por más de tres meses, la presencia de promociones vencidas, y la omisión de restricciones específicas en la publicidad. Por estas faltas, se levantaron las actas correspondientes a los agentes económicos involucrados.

Recomendaciones Esenciales para Consumidores

La entidad gubernamental emite una serie de recomendaciones para que los consumidores realicen compras informadas y seguras durante el Panamá Black Weekend 2025:

• Comparación Previa: Se aconseja comparar precios y la calidad de los productos o servicios en diferentes establecimientos antes de finalizar la compra.

• Documentación de Compra: Es vital exigir y guardar la factura o comprobante de pago, al igual que el certificado de garantía.

• Verificación Detallada: Revisar minuciosamente el producto o servicio en el punto de venta antes de realizar el pago.

• Respaldo Publicitario: Conservar una copia de los anuncios y promociones, ya que constituyen una prueba documental útil en caso de tener que presentar un reclamo.

Finalmente, la Acodeco nos recuerda que, en Panamá, el derecho de retracto o la devolución voluntaria de un bien adquirido no está reconocido legalmente. Por ello, la diligencia en la verificación y la decisión de compra es crucial. Para cualquier denuncia relacionada con publicidad engañosa o incumplimiento de ofertas, el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) se encuentra disponible 24/7 a través de WhatsApp y Telegram (6330-3333), sus redes sociales (@AcodecoPma en Facebook y X), y su página web oficial.