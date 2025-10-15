Acodeco detecta 180 cilindros de gas subsidiado usados indebidamente en restaurantes

Irregularidad en restaurantes: Uso indebido de gas de 25 libras subsidiado es la falta más común, según Acodeco

• El uso indebido del gas subsidiado en restaurantes contraviene el Decreto Ejecutivo N ∘ 16 de 2014 ; la Acodeco también sanciona el incumplimiento de descuentos a jubilados y personas con discapacidad.

(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reveló que el uso indebido del cilindro de gas de 25 libras subsidiado es la principal irregularidad detectada en el sector gastronómico. Entre enero y septiembre de este año, se detectaron 180 cilindros siendo utilizados ilegalmente en restaurantes.

En total, las inspecciones en diversos establecimientos revelaron 208 cilindros de gas de 25 libras usados de forma irregular. Esta práctica contraviene el Decreto Ejecutivo N∘16 de 2014, que prohíbe explícitamente el uso de gas subsidiado en locales comerciales.

Incumplimiento de Descuentos a Jubilados y Personas con Discapacidad

Además del uso del gas subsidiado en restaurantes, los funcionarios de la Acodeco identificaron otras faltas frecuentes en el sector:

• Descuento a Jubilados (Ley 6 de 1987): Se registraron 73 casos de incumplimiento del 25% de descuento a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

• Franquicias de Comidas Rápidas: Se detectaron 15 casos de incumplimiento del 15% de descuento para los mismos beneficiarios.

• Personas con Discapacidad (Ley 134 de 2013): Se hallaron 38 restaurantes sin el letrero informativo visible y 9 casos de incumplimiento de descuento (6 en restaurantes y 3 en franquicias).

La Acodeco también verifica que los precios estén visibles al consumidor, ya sea en menús o letreros accesibles, buscando garantizar la transparencia en las transacciones.

La entidad reitera su llamado a los propietarios y administradores de comercios a cumplir con las disposiciones legales vigentes. Los consumidores pueden reportar cualquier irregularidad al Sistema de Información y Denuncia Institucional (SINDI), disponible 24/7 a través de WhatsApp o Telegram al 6330-3333, o en redes sociales @AcodecoPma.