Sanciones de Acodeco por uso indebido de gas licuado superan los 274 mil balboas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia identificó más de un centenar de tanques de gas subsidiados en restaurantes y lavamáticos durante recientes operativos nacionales.
Acodeco detecta uso irregular de 114 cilindros de gas subsidiado en comercios
• Tras detectar irregularidades en diversas provincias, la entidad recordó que el uso indebido de cilindros de 25 libras conlleva multas de B/.625.00 por cada unidad encontrada.
(30/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó el uso indebido de 114 cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras, los cuales cuentan con subsidio estatal, durante una serie de operativos de verificación ejecutados entre julio de 2025 y marzo de 2026 en el territorio nacional.
Resultados de las verificaciones regionales
Según el informe de la institución, la provincia de Los Santos registró la mayor incidencia de estas irregularidades con un total de 27 unidades detectadas. Las inspecciones revelaron que la mayoría de los agentes económicos que incurrieron en esta falta corresponden a establecimientos como restaurantes y lavamáticos. La normativa panameña estipula que la utilización de estos cilindros fuera de los parámetros legales conlleva una sanción administrativa de B/.625.00 por cada tanque retenido.
Estadísticas y marco legal vigente
Datos proporcionados por el Departamento de Investigación de la Acodeco indican que, en el periodo comprendido entre 2019 y marzo de 2026, se han aplicado un total de 242 sanciones. Estas multas representan un monto acumulado de B/.274,025.00 por incumplimientos relacionados con el aprovechamiento injustificado del subsidio al gas.
El uso del gas licuado de 25 libras se rige bajo el Decreto de Gabinete N.º 16 del 11 de marzo de 2014. El artículo 9 de dicha norma aclara que este recurso está destinado prioritariamente al uso doméstico residencial. Las únicas excepciones permitidas incluyen fondas, puestos de comida ambulantes o temporales, comedores escolares y populares, además de otros locales expresamente autorizados por resolución de la entidad.
Canales de denuncia y mantenimiento de precios
La entidad reafirmó que las labores de fiscalización son permanentes y se apoyan en las administraciones regionales y el Departamento de Verificación. Asimismo, instó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía a través de la línea 311 o mediante el correo electrónico institucional info@acodeco.gob.pa. La institución recordó a los comerciantes que estas prácticas afectan el propósito social del subsidio, diseñado para el alivio económico de los hogares panameños.
En relación con el costo del producto, el Gobierno Nacional confirmó que los precios del gas licuado de 25 libras para consumo doméstico se mantendrán sin variaciones, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 32 del 28 de abril de 2026.
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