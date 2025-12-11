Acodeco reitera que las compras en línea deben regirse por la Ley 45 en Panamá

La Ley 45 de 2007 rige las compras en línea y la protección al consumidor, según Acodeco

• Las empresas que realizan transacciones por internet deben acatar disposiciones legales como respetar los precios anunciados, garantizar publicidad veraz y ofrecer políticas claras de garantía y devolución.

(11/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recordado a los agentes económicos que todas las compras en línea o el comercio electrónico que se llevan a cabo en el territorio nacional deben cumplir estrictamente con las normas de publicidad y protección al consumidor, tal como lo establece la Ley 45 de 2007.

Normativa Legal Obligatoria para el Comercio Electrónico

Entre las disposiciones legales que los diferentes comerciantes están obligados a cumplir se encuentran el acatamiento de las fechas anunciadas en las ofertas y el respeto a los precios establecidos por ellos mismos, los cuales deben coincidir al momento del pago final por parte del consumidor. Adicionalmente, la publicidad utilizada debe ser clara y veraz, evitando inducir a error o confusión a los clientes.

Consejos de Acodeco para una Compra Segura por Internet

Con el objetivo de fomentar la seguridad en el proceso de compra, la entidad ofrece una serie de recomendaciones prácticas a los consumidores que optan por adquirir productos a través de internet:

• Verificación de la Página Web: Es crucial asegurar que el sitio web utilizado para la compra sea legítimo. Se debe desconfiar de aquellas páginas con nombres excesivamente largos, contenido con errores ortográficos o denominaciones inusuales.

• Cautela con los Datos Personales: Se aconseja tener especial cuidado al ingresar información personal en sitios web, redes sociales o aplicaciones. El consumidor debe asegurarse de que la información no comprometa su privacidad.

• Diferenciación de Datos Requeridos: Es importante desconfiar si se solicitan datos personales no directamente relacionados con la compra, como nombres de familiares o claves de acceso a redes sociales. Se debe revisar que se esté navegando en el sitio correcto.

• Revisión Detallada del Producto: Para garantizar la elección adecuada, es fundamental revisar con atención los detalles y especificaciones del producto deseado.

• Comparación de Precios: El consumidor debe comparar precios, teniendo en cuenta que podrían existir cargos adicionales por concepto de envío.

• Evaluación de Calificaciones y Comentarios: Se recomienda verificar las calificaciones y los comentarios dejados por otros usuarios en el sitio web o en las redes sociales sobre el producto.

• Conocimiento del Proceso: Es esencial informarse sobre el proceso de compra, los métodos y formas de pago aceptados, así como los detalles de la entrega del producto.

• Condiciones en Ofertas y Promociones: En el caso de ofertas o promociones, se debe verificar si existen condiciones o restricciones específicas e incluso preguntar sobre el estado actual del producto ofrecido.

• Políticas de Garantía y Devolución: Antes de finalizar la compra, el consumidor debe investigar las políticas de garantía y devolución de productos que maneja la empresa.

• Guardar el Comprobante de Compra: Se debe solicitar y guardar el comprobante de compra, ya que este documento será necesario para cualquier posible reclamo futuro.

Requisitos de Documentación Post-Venta

La Acodeco subraya que las empresas dedicadas a las compras en línea están obligadas a proporcionar los documentos de garantía de los productos, los manuales de uso y cualquier otro elemento que sea necesario para conocer el funcionamiento normal del artículo, en los casos que así lo ameriten.

Para aquellos consumidores que resulten afectados por publicidad engañosa, el incumplimiento en las fechas de entrega u otras irregularidades, la Acodeco mantiene disponibles sus canales de atención. Se puede contactar a la entidad a través de WhatsApp o Telegram al número 6330-3333, mediante sus redes sociales AcodecoPma (Facebook, X), o a través de su página web institucional, donde se puede realizar el reporte y recibir la orientación adecuada y personalizada.

