Acodeco intensifica la verificación de normas técnicas para la comercialización de cemento

Entra en vigor nuevo reglamento técnico de cemento en Panamá y Acodeco refuerza vigilancia

• El nuevo Reglamento Técnico DGNTI 90-2024 entra en vigor, obligando a Acodeco a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, de etiquetado y peso del cemento

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha anunciado el fortalecimiento de sus procesos de verificación para asegurar el cumplimiento de la normativa técnica en la comercialización de cemento en Panamá, uno de los insumos fundamentales de la industria de la construcción.

Marco normativo para el cemento

La calidad del cemento en Panamá está sujeta a rigurosas regulaciones técnicas. Desde el año 2019, la Resolución N.º 71 adoptó la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 5-2019, la cual detalla los requisitos químicos, físicos y de desempeño que deben cumplir los cementos de uso general y especializado, incluyendo pautas para el etiquetado, transporte y almacenamiento.

Un paso adicional se concretó en marzo de 2025 con la aprobación de la Resolución N.º 23, la cual puso en vigencia, a partir de este jueves 25 de septiembre, el Reglamento Técnico DGNTI 90-2024. Este nuevo reglamento es crucial, ya que establece el procedimiento formal para la evaluación de la conformidad del cemento hidráulico, ya sea producido, importado o vendido en el territorio nacional, cerrando brechas que podrían haber facilitado el ingreso de productos inferiores.

Rol de Acodeco en la vigilancia técnica

El Departamento de Metrología de la Acodeco asume una función clave en la supervisión de estas disposiciones. Sus responsabilidades incluyen la verificación del etiquetado y el control del contenido neto declarado en cada saco de cemento. Adicionalmente, la entidad exigirá la presentación del certificado de conformidad emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), documento que garantiza que el producto cumple con todas las exigencias técnicas establecidas.

La finalidad primordial de esta intensificación en la regulación es asegurar que cada saco de cemento comercializado cumpla con los estándares de calidad necesarios para promover construcciones seguras y confiables. El cumplimiento de estas normas protege tanto al consumidor final como a los proyectos de infraestructura a gran escala que impulsan el desarrollo del país.

Beneficios directos para el consumidor

La supervisión que realiza la Acodeco tiene un impacto directo en la protección de los derechos del consumidor. Al verificar los estándares de calidad, se protege al público contra fraudes, productos adulterados o insumos de bajo rendimiento. Asimismo, se garantiza la certeza del peso indicado en el empaque y la veracidad de la información presentada. Esto contribuye a fomentar una competencia leal en el mercado panameño, asegurando que el consumidor reciba un producto seguro, duradero y acorde con la normativa vigente.