ACODECO verifica información clara sobre productos sucedáneos en comercios

ACODECO refuerza transparencia en el etiquetado de productos sucedáneos

La entidad advierte que ocultar información sobre productos sucedáneos puede constituir publicidad engañosa y ser sancionado.

Consumidores pueden reportar incumplimientos sobre productos sucedáneos a través del asistente virtual Sindi y canales oficiales.

(13/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reiteró este martes a todos los agentes económicos su obligación de brindar información clara, veraz y comprensible sobre los productos, bienes y servicios que ofrecen, especialmente en lo relacionado con los productos sucedáneos.

En cumplimiento de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la entidad enfatizó que menús, cartas, afiches, pizarras y cualquier otro medio de comunicación comercial deben identificar con precisión los ingredientes utilizados en cada plato o producto, evitando ambigüedades que puedan inducir a error al consumidor.

Además, se debe indicar de forma visible si el producto ofrecido es un sucedáneo —es decir, un sustituto de otro ingrediente o alimento— y esta información debe estar disponible antes de la compra o consumo, permitiendo al consumidor tomar decisiones informadas.

Transparencia como eje de confianza en el mercado

ACODECO advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede constituir publicidad engañosa, lo que conlleva sanciones conforme a la legislación vigente. Estas medidas buscan fortalecer el derecho a la información de los consumidores y consolidar la confianza en los establecimientos de alimentos y en el mercado en general.

La institución también recordó a la ciudadanía que tiene derecho a solicitar información detallada antes de realizar una compra. En caso de no recibir respuesta satisfactoria, pueden presentar sus reportes a través del asistente virtual Sindi, disponible las 24 horas mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como en las redes sociales oficiales de ACODECO (@AcodecoPma) y en el sitio web institucional. También está habilitada la línea 311 del Centro de Atención Ciudadana.