Acodeco intensifica verificación ante el incremento de compras de fin de año

Publicidad engañosa y precios: Claves en la verificación de la temporada alta

• Los operativos se centrarán en la veracidad de la publicidad, el cumplimiento de ofertas, la revisión de precios visibles, fechas de vencimiento y el estado general de los productos en comercios a nivel nacional.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante la proximidad de las fechas tradicionales que impulsan un incremento significativo en las compras a nivel nacional, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha anunciado la intensificación de sus acciones de verificación especiales. Los operativos iniciarán con el Black Friday y continuarán durante las fechas patrias, el Día de la Madre y la Navidad.

Operativos Especiales de Fin de Año

Para ejecutar estas acciones, Acodeco movilizará personal de los departamentos de Verificación, Veracidad de la Publicidad y Metrología, así como personal de apoyo. El foco principal de la fiscalización será comprobar si los comercios mantienen anuncios de ofertas que se ajusten a la verdad y si cumplen con las normas de publicidad vigentes.

Las revisiones de la entidad se extenderán a monitoreos de anuncios en medios radiales, televisivos y redes sociales. De igual forma, se revisarán aspectos cruciales para el consumidor, como las fechas de vencimiento, la visibilidad de los precios, el buen estado de los productos, el correcto funcionamiento de los escáneres, entre otros.

Anomalías Frecuentes y Normativa

La verificación histórica ha detectado irregularidades comunes en la veracidad de la publicidad, destacándose:

• Ausencia de la duración de la promoción en los anuncios.

• Uso de frases como “hasta agotar existencias” sin especificar la cantidad mínima.

• Extensión de la vigencia de las promociones por más de tres meses.

• Mantenimiento de publicidad de promociones vencidas.

• Falta de especificación de las restricciones aplicables a la oferta.

En el caso de ventas especiales (como liquidaciones, descuentos o rebajas), la normativa exige que el establecimiento indique de forma visible el precio más bajo al que fue vendido el artículo en los últimos tres meses, junto al nuevo precio de oferta. La publicidad de cualquier tipo de oferta debe señalar su duración o el número mínimo de unidades ofertadas. En caso de incumplimiento de estos requisitos, el agente económico tiene la obligación de proporcionar los productos ofertados a los consumidores que lo soliciten, en las condiciones divulgadas.

Acodeco reitera que los anuncios son total responsabilidad del agente económico, quien debe garantizar que el consumidor reciba lo prometido en las condiciones divulgadas. Además, recuerda que los consumidores solo están obligados a pagar el precio de menor cuantía, siempre que no haya sido alterado. Todo bien o servicio adquirido cuenta con garantía, por lo que es imperativo exigir el certificado de garantía junto con el comprobante de caja.

Recomendaciones Clave para Consumidores

Para una compra segura e informada, Acodeco emite las siguientes recomendaciones generales para los consumidores:

• Comparar precios y calidad en distintos comercios antes de concretar la compra.

• Exigir y conservar el comprobante de pago y el certificado de garantía.

• Revisar cuidadosamente el producto o servicio antes de realizar el pago.

• Guardar copia de la publicidad y promociones, ya que sirven como prueba en caso de reclamos.

• Verificar siempre la fecha de expiración de los productos perecederos.

• Comprar lo necesario, utilizando una lista para evitar gastos excesivos.

Acodeco subraya que, en Panamá, el retracto o la devolución voluntaria de lo adquirido no es un derecho legalmente reconocido, haciendo fundamental la precaución antes de finalizar cualquier transacción.

Para cualquier denuncia relacionada con publicidad engañosa, incumplimiento de ofertas, venta de productos vencidos u otras irregularidades, la entidad pone a disposición de la ciudadanía el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible 24/7 a través de WhatsApp y Telegram (6330-3333) o en su página web: www.acodeco.gob.pa.