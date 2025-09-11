Acodeco verifica estaciones de combustible en Panamá para proteger al consumidor

Inspecciones de Acodeco en gasolineras garantizan calidad y precio justo

• Acodeco realizó 1,394 verificaciones en gasolineras de Panamá para fiscalizar el cumplimiento de normativas técnicas y de transparencia, encontrando fallas en surtidores y tanques de almacenamiento en 35 estaciones.

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha intensificado la verificación de combustible en las estaciones de servicio a nivel nacional para asegurar el cumplimiento del reglamento técnico DGNTI-COPANIT 51-2005. Desde enero hasta julio de 2025, la entidad ha llevado a cabo 1,394 inspecciones, detectando 45 incumplimientos en total. Este esfuerzo busca fiscalizar que los establecimientos operen bajo los parámetros legales y técnicos establecidos para proteger los derechos de los consumidores.

Hallazgos de las inspecciones

Durante el periodo evaluado, se inspeccionaron 176 estaciones de servicio en todo el país, de las cuales 35 presentaron algún tipo de falta. En lo que respecta a los surtidores, se verificaron 1,045 unidades, de las cuales solo 9 mostraron irregularidades. La Acodeco también revisó 218 tanques de almacenamiento, y solo en uno se encontró una anomalía en el nivel de agua. Un aspecto positivo de la fiscalización fue el cumplimiento total por parte de las estaciones en la exhibición visible de los precios de los combustibles para el público.

Puntos clave de la verificación

Los técnicos metrólogos de la Acodeco verifican una serie de aspectos cruciales para garantizar la transparencia y calidad en el servicio:

• Contenido de agua en los tanques de almacenamiento.

• Cantidad exacta de combustible que despachan los surtidores.

• Visibilidad de los precios de combustibles y lubricantes para los consumidores.

• Denominación correcta de los combustibles en los surtidores.

• Coincidencia entre los precios en los tableros y los surtidores.

• Disponibilidad del informe de calibración.

• Presencia de instrucciones de uso en surtidores de autoservicio.

• Estado de los sellos de verificación en los medidores.

• Condición de los acrílicos de las pantallas.

La Acodeco subraya que los agentes económicos que operan estaciones de combustible tienen la obligación de acatar este reglamento técnico, así como la Ley 45 de 2007, que garantiza a los consumidores el derecho a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios. Con estas acciones, la entidad refuerza la regulación del sector y asegura que se respeten los derechos de los usuarios en todo el territorio nacional.