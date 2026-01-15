Ramón Abadi Balid lidera verificaciones de Acodeco en duty free de Tocumen

Acodeco supervisa cumplimiento de precios en duty free de Tocumen

Tras operativos de verificación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Acodeco citó a agentes económicos que presentaron irregularidades en sus procesos de venta.

(15/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), bajo la dirección de Ramón Abadi Balid, ejecutó una serie de operativos de verificación en los establecimientos de tipo duty free ubicados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Estas acciones surgieron como respuesta a diversas denuncias interpuestas por consumidores nacionales y visitantes en tránsito, quienes señalaron posibles anomalías en las transacciones comerciales dentro de la principal terminal aérea del país.

Resultados de las inspecciones en Tocumen

Durante las jornadas de supervisión, el personal técnico de la institución comprobó que la mayor parte de los agentes económicos operan bajo las disposiciones de la Ley 45 de 2007. Las inspecciones se centraron en verificar que los locales mantengan la exhibición clara de precios y garanticen el respeto integral a los derechos de los consumidores.

Ramón Abadi Balid, administrador de la entidad, explicó en tercera persona que el propósito fundamental de estas labores es asegurar que los precios visibles coincidan estrictamente con el monto cobrado al momento de formalizar la compra. Según el funcionario, esta vigilancia protege tanto al mercado interno como a la imagen que reciben los turistas.

Acciones legales y coordinación institucional

A pesar del cumplimiento generalizado, aquellos comercios que presentaron irregularidades fueron formalmente citados por la autoridad. Estos establecimientos deberán presentar sus descargos correspondientes según lo estipula la normativa vigente para cada caso específico.

De manera paralela a las verificaciones de campo, Abadi Balid y la secretaria general, Johanna Aguirre, sostuvieron un encuentro con Abdel Martínez Espinosa, subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. El objetivo de esta reunión fue robustecer la cooperación interinstitucional para optimizar la fiscalización en las áreas de tránsito aéreo. La entidad reafirmó que mantendrá su vigilancia en todo el territorio nacional para garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: