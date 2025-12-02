Acodeco vigilará el mercado por posible especulación en el precio de la cebolla

Acodeco alerta sobre multas a comerciantes por especulación en el precio de la cebolla



• El administrador de Acodeco, Ramón Adadi Balid, confirmó que se revisarán los inventarios y se procederá legalmente contra aquellos comerciantes que intenten manipular el precio de la cebolla durante la temporada navideña.

(02/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que mantendrá una estricta vigilancia en el mercado panameño para prevenir el acaparamiento y la especulación que puedan afectar el precio de la cebolla. La decisión se toma en respuesta a las quejas de los consumidores sobre una supuesta escasez de cebolla nacional, a pesar de las aseveraciones de los productores sobre la existencia del rubro.

Vigilancia contra la Especulación y el Acaparamiento

Ramón Adadi Balid, administrador de la Acodeco, indicó que la institución está realizando un seguimiento exhaustivo de los inventarios para verificar el cumplimiento de las estipulaciones y asegurar que el consumidor no sea afectado.

«Por supuesto que haremos las verificaciones, no solo para evitar la especulación, sino también el acaparamiento, que muchas veces sucede al esconder el producto para que el precio suba», manifestó el Sr. Balid. El administrador advirtió que los comerciantes que incurran en estas prácticas serán multados y enfrentarán procesos legales, calificando a quienes acaparan para desfavorecer al consumidor panameño como «inescrupulosos».

La Acodeco se enfocará en que los productos de mayor consumo durante la época navideña no sean objeto de acaparamiento, lo que podría generar una falsa escasez e incrementar los precios.

Recomendaciones a los Consumidores y Estatus del Precio

A través de los monitoreos de precios realizados por el Departamento de Información de Precios y Verificación de Acodeco, se estará informando de manera continua sobre los precios de la canasta básica de alimentos en los distintos puntos de venta.

Es importante destacar que el precio de la cebolla, tanto nacional como importada, no se encuentra bajo régimen de control, por lo que sus costos están sujetos a la libre oferta y demanda del mercado.

Ante esta situación, la Acodeco recomendó a los ciudadanos ejercer su responsabilidad como consumidores mediante la comparación activa de precios. «Lo que le recomendamos a todos los consumidores, es caminar y comparar un poco. Muchas veces en los lugares más grandes, encuentran mejores precios, pero también en los mercados públicos existen buenos precios. Ustedes como consumidores tienen la responsabilidad de informarse y comparar», sugirió el administrador de Acodeco.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: