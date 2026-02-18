Restaurantes y préstamos lideran quejas por falta de beneficios de la Ley 6 de 1987

Acodeco atendió 498 casos por incumplimientos a la Ley 6 de 1987

• Durante el último periodo, la institución registró cerca de 500 irregularidades relacionadas con la omisión de beneficios establecidos legalmente para la tercera edad.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de la Ley 6 de 1987, normativa que establece descuentos y trato preferencial para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en el territorio nacional.

Estadísticas de irregularidades detectadas

Durante el año pasado, la institución atendió un total de 498 situaciones irregulares vinculadas a la falta de aplicación de los beneficios de ley. Según datos del Departamento de Investigación de Acodeco, las anomalías más frecuentes se concentraron en los siguientes rubros:

• 138 casos por incumplir la tasa de interés especial.

• 118 incidentes por no aplicar el 25% de descuento en restaurantes.

• 93 registros por ausencia de letreros visibles que informen sobre los beneficios.

• 59 reportes por no otorgar el interés preferencial en préstamos.

• 23 casos por no aplicar el 15% de descuento en establecimientos de comida rápida.

• 16 denuncias por negarse directamente a otorgar el descuento.

• 11 casos por no validar el 25% de descuento en transporte aéreo.

Como resultado de estas acciones de fiscalización, se impusieron 63 sanciones en primera instancia, las cuales sumaron un monto total de B/.27,460.00 por infringir la normativa.

Procedimiento de inspección y sanciones

La Acodeco explicó que, al recibir una denuncia ciudadana, se genera un informe técnico que es remitido al Departamento de Verificación. Este equipo se encarga de realizar las inspecciones físicas en los establecimientos señalados para corroborar las faltas. De confirmarse el incumplimiento de la Ley 6 de 1987, se levanta un acta y se inicia formalmente el proceso sancionador administrativo.

Alcances y limitaciones de la normativa

La institución realizó una aclaración importante respecto a las expectativas de los consumidores. Se ha observado un alto volumen de denuncias relacionadas con descuentos en servicios de televisión por cable o internet; no obstante, la entidad subrayó que estos beneficios no se encuentran contemplados dentro del marco legal de la Ley 6 de 1987.

La labor de la Acodeco se centra en fiscalizar y orientar sobre el cumplimiento estricto de los beneficios vigentes. Para facilitar la comprensión de la norma, la institución mantiene a disposición del público una guía de preguntas frecuentes en su sitio web oficial. La entidad reiteró su compromiso de continuar vigilando que se garantice el trato preferencial y los descuentos obligatorios para este sector vulnerable de la población.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: