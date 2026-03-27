Acodeco refuerza vigilancia de precios por alza internacional del petróleo

• La entidad intensifica la fiscalización de productos alimenticios y bienes de consumo para mitigar el impacto del costo del crudo en la economía nacional.

(27/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) mantiene un monitoreo permanente sobre el comportamiento de los precios de productos alimenticios y bienes de consumo ante el incremento del petróleo en los mercados internacionales. Esta medida busca respaldar las acciones del Gobierno Nacional orientadas a mitigar el impacto del alza de los combustibles en la economía panameña.

El administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, informó que la entidad formará parte activa de las mesas de alto nivel impulsadas por el Ejecutivo. El objetivo de estas instancias es analizar la coyuntura económica actual y adoptar resoluciones que favorezcan de manera directa a la población.

Vigilancia nacional contra la especulación

Según explicó Ramón Abadi Balid, se han girado instrucciones precisas a todas las sedes regionales para reforzar la fiscalización de los precios en el mercado local. Con esta acción, la Acodeco pretende prevenir posibles prácticas especulativas que pudieran surgir como consecuencia del entorno internacional de los hidrocarburos.

El funcionario destacó que la prioridad institucional es garantizar que las medidas implementadas centren su atención en el bienestar ciudadano y en el respeto estricto a los derechos de los consumidores.

Consumo responsable y participación ciudadana

Además de las labores de inspección, el administrador hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de ahorro y consumo responsable como vía para salvaguardar la economía familiar en momentos de retos financieros. Subrayó que la participación activa de los consumidores es fundamental para la estabilidad económica del país.

Finalmente, la institución exhortó a los usuarios a utilizar los canales oficiales de atención para denunciar cualquier irregularidad o incremento injustificado de precios, asegurando así la transparencia en las transacciones comerciales y la protección del mercado.

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