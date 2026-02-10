SONDA inicia proceso de activación de tarjetas estudiantiles para el año escolar 2026

Estudiantes en Panamá ya pueden activar sus tarjetas estudiantiles para transporte público

• El proceso de activación de tarjetas estudiantiles permite acceder a costos reducidos en el Metro y MiBus durante los días laborables del año lectivo.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- SONDA Panamá, empresa responsable del recaudo en el Sistema Integrado de Transporte Público Urbano, anunció el inicio del proceso de activación de las tarjetas estudiantiles para el año escolar 2026. Desde el lunes 9 de febrero, los estudiantes de planteles públicos y privados de los distritos de Panamá y San Miguelito pueden realizar el trámite para acceder a las tarifas especiales en el Metro de Panamá y MiBus.

Beneficios y tarifas para el periodo escolar 2026

El beneficio tarifario opera de lunes a viernes, en horario de 5:30 a.m. a 8:30 p.m., permitiendo un viaje de ida y uno de vuelta por día. Las tarifas establecidas para este periodo son de 0.10 centavos en las rutas troncales de MiBus, 0.17 centavos en la Línea 1 del Metro y 0.25 centavos en la Línea 2. Estas condiciones aplican únicamente en días laborables, por lo que fines de semana, feriados y vacaciones mantienen la tarifa regular.

Christopher Machazek, Gerente de Mobility de Smart Cities de SONDA Panamá, señaló que con la activación de las tarjetas estudiantiles 2026 se busca garantizar que miles de estudiantes accedan de forma oportuna a las tarifas preferenciales, apoyando su movilidad y permanencia en el sistema educativo a través de un proceso ágil y sin costos adicionales para quienes cumplen los requisitos.

Procedimiento para la reactivación de beneficios

Para aquellos estudiantes que ya poseen una tarjeta de años anteriores, el proceso de reactivación es gratuito y debe realizarse en uno de los ocho Centros de Atención Especializada (CAE). Los requisitos incluyen:

• Original o copia de la cédula juvenil o certificado de nacimiento (para validación).

• Recibo de matrícula o constancia de inscripción del año escolar 2026 en centros de Panamá o San Miguelito.

• La tarjeta de transporte utilizada anteriormente a nombre del estudiante.

Trámite por primera vez y reposiciones

Los estudiantes que soliciten el beneficio por primera vez deben acudir acompañados de un acudiente a los CAE de la Línea 1 o 2 del Metro. Deben presentar fotocopia de la cédula juvenil, del recibo de matrícula 2026 y de la cédula del adulto responsable. Este trámite es gratuito hasta agotar existencias; posteriormente, el costo de emisión será de 4.00 balboas.

En casos de extravío o daño provocado por el usuario, la reposición de las tarjetas estudiantiles tiene un costo de 4.00 balboas. Si el daño es de fábrica, el reemplazo es gratuito. En ambas situaciones, el saldo remanente se traspasa a la nueva tarjeta de forma inmediata.

Ubicación de Centros de Atención Especializada (CAE)

Los puntos de atención operan de lunes a sábado, de 5:30 a.m. a 8:30 p.m., en las siguientes estaciones del Metro de Panamá:

• Albrook, Cinco de Mayo e Iglesia del Carmen.

• San Miguelito, Los Andes y San Isidro.

• Corredor Sur y Nuevo Tocumen.

