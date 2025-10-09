Panamá Motor Show 2025 enmarca los 75 años de la ADAP e industria automotriz

ADAP celebra 75 años como motor de la movilidad y la economía en Panamá

• En el marco del Panamá Motor Show 2025, la ADAP celebra más de siete décadas como garante de confianza en la industria automotriz, impulsando empleo, inversión y la formalidad en el sector.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), actor fundamental en la evolución de la movilidad y el fortalecimiento de la economía nacional, conmemora 75 años de trayectoria. Este hito se enmarca en la celebración del Panamá Motor Show 2025, evento que subraya el presente y futuro de la industria automotriz en el país.

El camino de la ADAP inició en 1950, cuando diez líderes visionarios del sector automotriz se unieron con el objetivo de organizar y profesionalizar una industria emergente que debía acompañar el desarrollo del país. Siete décadas y media después, la asociación agrupa a 39 empresas miembros y representa a más de 50 marcas, reflejando un crecimiento sostenido y la confianza alcanzada en el mercado.

Motor de la Economía: Empleos, Inversión y Proyecciones

Más allá de la venta de vehículos, la ADAP se ha consolidado como un motor clave de la economía panameña, generando un ecosistema que fomenta la innovación y dinamiza sectores complementarios. Actualmente, la industria automotriz representada por la asociación sostiene más de 5,000 empleos directos y 14,400 indirectos, lo que la convierte en una pieza vital para miles de familias.

Las cifras de ventas ratifican el papel del sector como eje de desarrollo. Tras vender 54,384 unidades en 2024, las proyecciones para el cierre de 2025 apuntan a superar las 58,000 ventas, lo que implica un crecimiento cercano al 8%. La facturación estimada de la industria se proyecta en más de $1.5 mil millones de dólares para el año en curso.

El impacto económico de la ADAP se extiende a otros sectores:

• Banca: Cartera de préstamos vehiculares que alcanza los $800 millones.

• Seguros: Primas por $258 millones, equivalentes al 17% de las primas totales del país.

• Recaudaciones: Contribuciones significativas a la Caja de Seguro Social, impuestos municipales, ISC e ITBMS.

Fernando Tristán, presidente de la ADAP, afirmó: “No solo vendemos vehículos; vendemos movilidad, progreso y futuro. El legado de ADAP está en marcha y, juntos, los próximos 75 años nos llevarán aún más lejos”.

Panamá Motor Show 2025: La Celebración del Sector

La conmemoración del aniversario se realiza en el marco del Panamá Motor Show 2025, un evento que reúne la historia y la visión de futuro de la industria.

Gustavo DeLuca, presidente del Motor Show Panamá, detalló la participación: “Tendremos la participación de 41 marcas de autos, 25 instituciones financieras, y el valioso apoyo de Sertracen, que ofrecerá servicios de renovación de licencias y pago de boletas dentro de la feria”.

Compromiso con la Calidad y el Futuro de la Movilidad

Un diferenciador clave de la ADAP es su compromiso con la seguridad, calidad y formalidad. Cada vehículo adquirido a través de un distribuidor miembro garantiza respaldo de fábrica, repuestos genuinos y servicio técnico especializado, con profesionales formados en instituciones como INADEH. Este estándar de confianza contrasta con la falta de transparencia del mercado informal.

Mirando hacia el futuro, la ADAP se prepara para liderar los desafíos de la movilidad:

• Integración de la movilidad eléctrica y desarrollo de infraestructura de recarga.

• Gestión y renovación del parque vehicular.

• Formación técnica especializada para el sector.

La asociación reafirma su disposición a colaborar con el Gobierno Nacional en proyectos que fortalezcan la eficiencia de trámites, fomenten la renovación del parque vehicular y contribuyan a una movilidad más segura, ordenada y sostenible.

En este aniversario, la ADAP rinde homenaje a los expresidentes de la asociación, líderes cuya visión y compromiso han guiado al gremio a lo largo de siete décadas y media de evolución, inspirando la misión de seguir liderando la movilidad en Panamá.