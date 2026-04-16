ADEDAPP celebra la ExpoFeria ADEDAPP 2026 en Panamá Pacífico

La Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico reafirma su papel como motor económico con la realización de su exposición empresarial enfocada en alianzas estratégicas.
Éxito en la décima cuarta versión de la ExpoFeria ADEDAPP 2026
• Empresas, emprendedores e instituciones se reunieron en la ExpoFeria ADEDAPP 2026 para potenciar la visibilidad de marcas y generar nuevas oportunidades de negocio.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico (ADEDAPP), en colaboración con su socio estratégico Klassic Travel, llevó a cabo con éxito la décima cuarta edición de la ExpoFeria ADEDAPP 2026. El evento se consolidó como un espacio fundamental para el networking y el desarrollo de negocios, fortaleciendo el ecosistema empresarial, emprendedor e institucional tanto de la zona especial como del resto del país.
Liderazgo y visión empresarial
La presidenta de ADEDAPP, Marisín Correa de EY, manifestó su optimismo ante los resultados obtenidos en la exposición, destacando que los contactos generados benefician no solo a las organizaciones residentes en el Área Económica Especial Panamá Pacífico, sino también a empresas externas que ofrecen productos y servicios complementarios. Por su parte, el administrador de la Agencia Panamá Pacífico, Javier Suárez Pinzón, subrayó que la alta concurrencia es un reflejo de una comunidad activa y con visión de futuro, reiterando el compromiso de la Agencia de proveer la estructura necesaria para el crecimiento económico.
Impacto regional y fomento al turismo
El evento contó con la participación de la gobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Marylin Vallarino de Sellhorn, quien resaltó el valor de la feria para atraer inversión y apoyar a la población local mediante la creación de alianzas estratégicas. En el ámbito turístico, Lisa De Dianous, CEO de Klassic Travel, señaló que la ExpoFeria ADEDAPP 2026 permite integrar la oferta de Panamá Pacífico con los productos turísticos nacionales, alineando esfuerzos para promover el destino Panamá de manera conjunta.
Plataforma de colaboración y visibilidad
La jornada reunió a una diversidad de actores que incluyó a instituciones públicas, ONG y aliados estratégicos. El diseño de la actividad se centró en potenciar la visibilidad de las marcas participantes y facilitar conexiones reales de negocio. Además de fortalecer los vínculos corporativos, la iniciativa permitió al público general conocer de cerca la dinámica empresarial de la zona y las propuestas innovadoras que están marcando tendencia en el mercado actual.
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