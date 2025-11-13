Ministro Orillac destaca las Asociaciones Público-Privadas como motor de desarrollo y empleo en Panamá

Administración Mulino reafirma su apoyo a la inversión mediante las Asociaciones Público-Privadas

• El encuentro de alto nivel, impulsado por la Secretaría de Metas, busca generar una hoja de ruta para fortalecer la preparación, el financiamiento y la evaluación de futuros proyectos de Asociaciones Público-Privadas en el país.

(13/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, fue el orador principal en el foro «Analizando el entorno para el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas sostenibles en Panamá: ¿Cómo perfeccionar el marco nacional para impulsar más y mejores proyectos APP?», organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El encuentro se diseñó como un espacio de diálogo de alto nivel entre los sectores público y privado para optimizar el marco institucional y regulatorio de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el país.

El foro, impulsado por la Secretaría de Metas, busca generar conclusiones que permitan la elaboración de una hoja de ruta enfocada en fortalecer la preparación, el financiamiento y la evaluación de futuros proyectos APP en Panamá.

Compromiso con el Desarrollo Económico y Social

En representación del presidente José Raúl Mulino, el ministro Orillac felicitó a los organizadores y aseguró que los objetivos del evento están plenamente alineados con la agenda del Gobierno Nacional: impulsar la iniciativa privada, generar empleos y mejorar el nivel de vida de la población.

«Panamá es un pueblo creativo y laborioso. Trabajamos para ser ejemplo mundial, combinando crecimiento económico con justicia y bienestar», expresó Orillac. El ministro agregó que la Administración Mulino está a la altura de los grandes desafíos, y destacó que el país goza de una «economía abierta, sólida e inclusiva», que lo posiciona ante el mundo como un país próspero, pacífico e interconectado.

Perfeccionamiento del Marco Regulatorio

El marco regulatorio de las APP en Panamá se estableció mediante la Ley 93 de 2019. Sobre este régimen, Ana Julia Carreira, secretaria nacional de Asociaciones Público-Privadas del Ministerio de la Presidencia, subrayó la necesidad de priorizar proyectos que sean financieramente sostenibles en el tiempo. Para esto, es crucial tomar en cuenta la capacidad presupuestaria de las entidades públicas contratantes.

Carreira puntualizó que la administración trabaja activamente en la dinamización de dicho marco regulatorio, incorporando las mejores prácticas internacionales e incluyendo iniciativas que continúen diversificando el portafolio de proyectos de Asociaciones Público-Privadas.

Gloria Lugo, representante del BID en Panamá, reafirmó el respaldo de la institución a este modelo, al reconocer que las APP son una herramienta clave para cerrar las brechas de infraestructura, mejorar la calidad de los servicios públicos, generar empleo y atraer inversión privada de calidad.

El evento contó con la participación del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade; el secretario de Metas, José Ramón Icaza; y los viceministros de Desarrollo Social, Roberto Arosemena Cervantes; y de Economía, Eida Sáiz; además de diversos líderes empresariales.

