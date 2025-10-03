Administración Mulino entrega 179 apartamentos recuperados en Ciudad de Esperanza de Arraiján

Más de 700 panameños beneficiados con viviendas en proyecto Ciudad de Esperanza en Panamá Oeste

• El proyecto Ciudad de Esperanza, valorado en B/.156.4 millones, provee viviendas de interés social a precios subsidiados de entre B/.15,000.00 y B/.19,000.00, muy por debajo de su costo real de mercado.

(04/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Arraiján, Panamá.- La administración del presidente José Raúl Mulino, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), concretó la entrega de 179 apartamentos de la séptima fase del proyecto habitacional Ciudad de Esperanza. La obra, ubicada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, beneficia a más de 700 personas.

Durante el acto de entrega, la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, transmitió un saludo del presidente Mulino y aseguró que la principal preocupación del mandatario es cumplir con los compromisos sociales, priorizando “los hechos” sobre las “palabras”.

«Son muchas las obras abandonadas por otros gobiernos, y nuestra tarea es concluirlas, no dejarlas a medio palo, porque cada vez que una obra queda inconclusa, el país pierde económicamente; los ciudadanos se frustran y se desvanecen las esperanzas de los panameños,» expresó la viceministra Luque, destacando el rol del gobierno en la recuperación de proyectos rezagados.

Detalles del Subsidio y Componente Habitacional

La entrega formalizó la adjudicación de las últimas cinco torres de un total de nueve que componen esta fase. El proyecto Ciudad de Esperanza es una obra de B/.156.4 millones que comprende un total de 64 torres con 2,130 apartamentos, beneficiando a más de 10,600 panameños.

El titular del Miviot, Jaime Jované, precisó que los apartamentos, cuyo valor en el mercado puede alcanzar los 100 mil balboas, fueron adquiridos por los beneficiarios a precios subsidiados que oscilan entre 15 mil y 19 mil balboas, gracias al apoyo del Gobierno Nacional.

Las últimas cinco torres entregadas disponen de unidades habitacionales de dos y tres recámaras, e incluyen apartamentos con adaptaciones especiales para personas con discapacidad o movilidad reducida. La viceministra Luque y otras autoridades acompañaron a la señora Marisela James de Jaén y seis de sus nueve hijos a recibir su nuevo hogar en la torre 52.

Infraestructura Comunitaria y Amenidades

El complejo habitacional ha sido diseñado como un centro integral, contando con edificios institucionales clave para los residentes, entre ellos:

Subestación de policía y oficinas del Miviot.

Instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( Inadeh ), el Banco Hipotecario Nacional ( BHN ) y el Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ).

), el Banco Hipotecario Nacional ( ) y el Sistema Nacional de Protección Civil ( ). Oficinas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), además de edificios para locales comerciales.

Para el bienestar de la comunidad, el proyecto cuenta con amenidades como seis canchas de fútbol, igual número de canchas de baloncesto, cuatro parques vecinales y cuatro parques infantiles. El suministro de agua está garantizado por dos tanques de reserva de 200 mil galones cada uno y una planta de tratamiento.

El acto de entrega contó con la presencia del viceministro de Vivienda, Fernando Méndez; el gerente del BHN, Alberto Ortega; y la gobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino, junto a otros diputados, alcaldes y representantes.