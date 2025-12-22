Administración Mulino iniciará 35 proyectos de infraestructura para generar 30 mil empleos

Reactivación económica y empleos: Las metas de la Administración Mulino para 2026

• La Administración Mulino proyecta la creación de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos a través de una inversión masiva en infraestructura pública a nivel nacional.

• Con una inversión de 1,220 millones de balboas, el Ministerio de Obras Públicas reactivará proyectos abandonados y licitará nuevas obras clave para el desarrollo nacional.

(22/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Administración Mulino anunció que, a partir de enero de 2026, iniciará la ejecución de más de 30 proyectos viales en todo el territorio nacional con una inversión estimada de B/.1,220 millones. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que esta iniciativa tiene como objetivos centrales la reactivación económica y la generación de más de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos.

La estrategia gubernamental del presidente José Raúl Mulino se enfoca en recuperar infraestructuras abandonadas por gestiones previas y en el lanzamiento de nuevas licitaciones. Según explicó el titular del ramo, estas acciones buscan fortalecer la conectividad del país y propiciar un crecimiento social y económico que beneficie directamente a la población panameña.

Plan de ejecución y generación de empleo para 2026

El ministro Andrade calificó la planificación para el próximo año como una revolución de empleo. Durante el primer trimestre de 2026, se tiene previsto el arranque concreto de 35 obras que demandarán mano de obra local. A la fecha, ya existen 20 proyectos adjudicados que suman más de B/.190 millones, los cuales fueron otorgados bajo el criterio del precio más bajo ofertado.

Adicionalmente, se informó que seis proyectos se encuentran en etapa de evaluación para recibir su orden de proceder durante la temporada de verano. Otros dos proyectos están actualmente en proceso de licitación, mientras que entre enero y febrero se sumarán siete licitaciones adicionales al cronograma de trabajo del Ministerio de Obras Públicas.

Proyectos estratégicos y conectividad regional

Dentro de la cartera de inversiones, la obra de mayor impacto es el Corredor de las Playas – Variante Campana. Este proyecto de 18.6 kilómetros, que fue desatendido en años anteriores, reiniciará su construcción en marzo para optimizar la conexión entre la capital y el interior del país, dinamizando la economía de la región.

Otras intervenciones prioritarias incluyen:

• Rehabilitación y ampliación de la carretera David – Boquete.

• Mejora de la vía Alto Boquete – Caldera – Puente Los Valles.

• Intervención de la carretera CPA – El Valle de Antón.

• Mejoramiento de calles en Aguadulce, Panamá Norte, Metetí, Gorgona, Chame y San Carlos.

• Adecuación de caminos de producción en Chiriquí, Coclé, Herrera y Los Santos.

Mantenimiento vial y eficiencia presupuestaria

El plan de infraestructura contempla también 16 programas denominados Tapahuecos, diseñados para la recuperación de vías internas deterioradas tanto en la ciudad de Panamá como en las provincias. El ministro Andrade estimó que este programa beneficiará a un millón de ciudadanos.

Finalmente, el funcionario destacó que la gestión administrativa durante el año 2025 permitió un ahorro global del 12.25%, lo que representa una optimización de recursos por el orden de B/. 26,543,876.44 para el Estado panameño.

