ADP celebra 10 años impulsando la inclusión de mujeres en juntas directivas en Panamá

Décimo Aniversario de la ADP: Un compromiso con la equidad de género en el liderazgo mpresarial en Juntas Directivas

(2/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- En el marco de su décimo aniversario, la Asociación Directoras de Panamá (ADP) llevó a cabo su conferencia anual titulada “Building a Legacy: Insights for Business Leaders”, la cual fue presentada por Sharon Lechter, una experta internacional en educación financiera, oradora y mentora de negocios. Lechter, autora de cinco libros «best-sellers» del New York Times, lanzó su obra más reciente, “How Money Works For Women”, en julio de este año, con el objetivo de empoderar a las mujeres en su bienestar financiero.

La ADP sigue comprometida en crear espacios e iniciativas que mejoren la efectividad de las juntas directivas en Panamá a través de la inclusión de mujeres. Desde la aprobación de la Ley 56 de 2017, que establece que las instituciones del gobierno, empresas públicas y entidades reguladas deben contar con un mínimo del 30% de mujeres en sus juntas, se ha avanzado notablemente en la representación femenina en posiciones de liderazgo. Esta legislación marcó un hito al garantizar el derecho de las mujeres a participar activamente en la toma de decisiones en el ámbito público y privado.

Según los resultados del estudio sobre el cumplimiento de esta ley, presentado por la ADP en abril, la participación de mujeres en juntas directivas del sector público aumentó del 21.15% en 2022 al 24.15% en 2023. En el sector privado, se reportó un incremento del 22.29% en 2022 al 23.64% en 2023. Además, se destacó que el 43% de las entidades sujetas a la Ley 56 de 2017 cuentan ya con el 30% o más de mujeres en sus juntas.

Ana Karina Smith Cain, presidenta de la ADP, afirmó: «Lo fundamental es que la diversidad de ideas, experiencias y conocimientos nos proporciona resultados diferentes y positivos. Cuanto mayor sea la diversidad de género, mejores serán las empresas y, en consecuencia, el mundo. Por eso en ADP afirmamos continuamente que sí hay mujeres».

Durante el evento, la ADP también reconoció a varias empresas que han mostrado equidad de género en sus juntas directivas, incluyendo Caja de Ahorros, Multibank Seguros, S.A., Mercantil Banco, S.A., Global Valores S.A., Fondo Renta Fija Valor (Banistmo), Scotia Panama Trust Company, S.A., y La Bolsa Latinoamericana de Valores – Latinex.

«El liderazgo femenino no solo representa una cuestión de igualdad de género, sino también una ventaja competitiva que se traduce en mayor rentabilidad y productividad para las empresas, y resulta en beneficios incalculables para la sociedad y el bienestar del país», añadió Ana Karina Smith Cain.

La Asociación Directoras de Panamá reafirma su compromiso con la equidad de género y el empoderamiento femenino en el ámbito empresarial, así como su convicción de abrir oportunidades para que más mujeres líderes en Panamá contribuyan en juntas directivas en todo el país.