AES entra al G100 de mujeres líderes mundiales en ingeniería y energía

(13/Feb/2023 – web) Panamá.– El Grupo de las 100 Mujeres Líderes Mundiales (G100), en colaboración con la Fundación Mujer y Energía, seleccionó 5 colaboradoras de AES para formar parte de la primera delegación del Ala de Ingeniería y Energía del G100 en Panamá.

Esta iniciativa es promovida en Panamá por la Fundación Mujer y Energía y se constituye en un grupo influyente de mujeres líderes mundiales que ejercen roles como premios nobel, jefas de Estado, ministras, líderes empresariales, comunitarias y corporativas, todos unidas en el propósito de lograr la igualdad de género en todas las esferas de la vida.

Las colaboradoras de AES que fueron seleccionadas para integrar esta importante representación son: Mayka McCalla, Verónica Sinisterra, Gloria De León, Ana Victoria Warner y Lisette Benítez, quienes ocupan posiciones estratégicas en distintos departamentos de la empresa generadora de energía.

“Este espacio nos permite compartir con otras mujeres del sector de energía que se destacan por su profesionalismo y compromiso; y nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestro liderazgo” comenta Lisette Benitez, Directora de Marketing & Origination para Panamá y Centroamérica.

La meta de G100 en Panamá es reunir a las mujeres líderes para el Ala de Ingeniería y Energía a través de varias convocatorias que se llevan a cabo entre 2022 y 2024 para así formar la delegación panameña que nos representará en los eventos virtuales y presenciales que realiza el G100 en el extranjero.

Las colaboradoras de AES que fueron seleccionadas en la primera convocatoria participarán en diferentes actividades que las prepararán para formar parte de como speakers en los diversos eventos que tiene previsto llevar a cabo el G100.

El G100 es auspiciado por WICCI – Women’s Indian Chamber of Commerce and Industry, All Ladies Leagues, Women Economic Forum (WEF), SHEconomy y G100: Mission Million.

Pie de foto: Gloria De León, Mayka McCalla y Lisette Benítez, tres de las colaboradoras de AES seleccionadas para participar en el G100.