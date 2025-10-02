Comisiones y despachos evalúan Carrera Administrativa y Ley Laboral de Artistas en la Agenda de la Asamblea Nacional

Comisiones y despachos evalúan Carrera Administrativa y Ley Laboral de Artistas en la Agenda de la Asamblea Nacional
La Agenda de la Asamblea Nacional para hoy, 2 de octubre de 2025, incluye la Sesión Ordinaria de Pleno a las 9:30 a.m. y el análisis de importantes proyectos de ley en diversas subcomisiones.

• Dos subcomisiones se enfocarán en el estudio del régimen laboral de artistas (Proyecto 21) y la gestión integrada de Recursos Hídricos (Proyectos 193 y 195).

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Agenda de la Asamblea Nacional para hoy, miércoles 2 de octubre de 2025, presenta una intensa jornada de trabajo que incluye la Sesión Ordinaria del Pleno y reuniones simultáneas en subcomisiones y despachos enfocados en temas sociales, laborales y ambientales.

La actividad del día iniciará con la Sesión de Pleno a las 9:30 a.m., donde se abordarán diversos puntos de la tabla. Paralelamente y a lo largo del día, los diputados se concentrarán en el estudio y consulta de proyectos clave.

Temas clave en las subcomisiones

Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo

A las 10:00 a.m. en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul), la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo iniciará el estudio y análisis del Proyecto de Ley 21. Este proyecto busca establecer el régimen laboral y de seguridad social, además de dictar otras disposiciones regulatorias para los artistas, trabajadores del arte y del entretenimiento.

Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo

A la 1:00 p.m., la Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo se reunirá en la Sede de la comisión en el área revertida. Su tarea será analizar y consultar con los sectores involucrados dos proyectos de ley fundamentales para la gestión hídrica:

• Proyecto de Ley 193: Establece el marco regulatorio para la gestión integrada de los Recursos Hídricos de la República de Panamá.

• Proyecto de Ley 195: Promueve la gestión sostenible de acuíferos y aguas subterráneas en la República de Panamá y dicta otras disposiciones.

Proyectos de ley en despachos

La agenda vespertina también se centrará en dos despachos de alto impacto social y administrativo:

• Despacho HD Roberto Zúñiga: A la 1:00 p.m. en el Salón de Galería, Piso 5, se evaluará el Proyecto de Ley 390. Esta iniciativa, presentada por el Ejecutivo, busca subrogar la Ley 9 de 20 de junio de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa.

• Despacho HD Jorge Bloise: También a la 1:00 p.m., pero en el Salón de la Bancada Independiente Vamos, se llevará a cabo una reunión de trabajo. El diputado Jorge Bloise conversará con los gremios magisteriales para recibir sus aportes a la construcción de una Ley de Carrera Docente y la presentación de nuevas propuestas para la transformación del sistema educativo nacional.

