Proyectos sobre advertencia nutricional centran la agenda de la Asamblea Nacional

Asamblea Nacional analiza leyes de etiquetado nutricional obligatorio

• La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional inicia el estudio técnico de dos proyectos de ley que buscan regular el etiquetado nutricional en todo el país.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá retoma sus actividades legislativas este lunes 2 de marzo con un enfoque prioritario en la salud pública y la transparencia hacia el consumidor. La agenda del día destaca el análisis técnico de normativas que buscan transformar la información nutricional disponible en los productos que se comercializan en el territorio nacional.

Análisis de etiquetado nutricional y advertencias

A partir de las 10:00 a.m., la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social se reunirá en el Salón B-2, ubicado en el tercer piso del Edificio Nuevo. El objetivo de esta sesión es el estudio y análisis profundo de dos iniciativas legislativas clave:

• Proyecto de Ley 402: Propuesta que busca establecer la obligatoriedad del etiquetado nutricional en todos los alimentos a nivel nacional.

• Proyecto de Ley 445: Denominado Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN), el cual tiene como propósito principal la promoción de decisiones saludables mediante advertencias claras en los empaques de los productos.

Ambas propuestas legislativas pretenden dotar a la ciudadanía de herramientas informativas más eficientes para combatir enfermedades relacionadas con la mala alimentación, permitiendo identificar de forma rápida el exceso de azúcares, grasas y sodio en los alimentos procesados.

Actividad en el Pleno Legislativo

Posterior al trabajo en comisiones, la Asamblea Nacional tiene programado el inicio de la Sesión Ordinaria de Pleno a las 3:00 p.m. En esta instancia, se espera que los legisladores den seguimiento a los temas de la agenda nacional y procedan con los debates correspondientes a las leyes en curso, manteniendo la dinámica legislativa establecida para el periodo actual.

La jornada representa un paso significativo en la discusión de políticas de salud preventiva, donde la Asamblea Nacional actúa como el espacio de mediación entre las necesidades de salud de la población y las regulaciones del sector comercial y alimentario.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: