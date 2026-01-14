Asamblea Nacional desarrolla intensa agenda de comisiones este miércoles

Diversas comisiones permanentes de la Asamblea Nacional sesionan para debatir proyectos sobre educación hospitalaria, reformas penales y el financiamiento del programa de invalidez de la CSS.
Proyectos de educación, agro y finanzas centran la actividad en la Asamblea Nacional
• La jornada legislativa contempla desde el análisis de la Carrera Administrativa hasta el control comercial de alimentos sustitutos, culminando con la sesión ordinaria del Pleno.
(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional mantiene una agenda legislativa activa para este miércoles 14 de enero, con la convocatoria de seis comisiones permanentes y la realización de la sesión ordinaria del Pleno. Los temas abarcan desde reformas jurídicas y sociales hasta el prohijamiento de anteproyectos en materia ambiental y económica.
Educación, Justicia y Salud en la jornada matutina
Desde las 9:00 a.m., la Comisión de Educación, Cultura y Deporte inició el debate de proyectos fundamentales, destacando el Proyecto de Ley 381, propuesto por el H.D. Didiano Pinilla Ríos, que busca garantizar el derecho a la educación para menores hospitalizados o en situación de enfermedad. Asimismo, se evalúa la creación de patronatos para el Festival del Toro Guapo de Antón y el CEFODEA de San Miguelito.
Simultáneamente, a las 10:00 a.m., la Comisión de Gobierno, Justicia y Asunto Constitucional analiza modificaciones críticas a los Códigos Penal y Procesal Penal. Por su parte, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social discute el Proyecto de Ley 390, que pretende subrogar la legislación actual para regular la Carrera Administrativa en el Estado.
Ambiente y Sector Agropecuario
La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo evalúa el prohijamiento de iniciativas para proteger la cuenca del Río Cricamola y modificar normativas forestales. En el horario vespertino, a la 1:00 p.m., la Comisión de Asuntos Agropecuarios recibirá al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, para responder un cuestionario, además de prohijar leyes sobre control de alimentos sustitutos y reservas de pesca responsable en Veraguas.
Economía y Sesión de Pleno
En materia económica, la Comisión de Economía y Finanzas considera propuestas de alto impacto, como el uso del 10% de las concesiones de telecomunicaciones para financiar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social. También se analiza un marco normativo para la evaluación de subsidios y exoneraciones otorgadas por el Estado.
La jornada de la Asamblea Nacional concluirá con la Sesión Ordinaria de Pleno, programada para las 3:30 p.m., donde se espera el avance de los temas discutidos en las diversas mesas de trabajo.
