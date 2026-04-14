Comisiones de la Asamblea Nacional analizan proyectos de ley y reciben informes anuales

Diversas instancias legislativas mantienen una agenda intensiva que incluye entrevistas para magistrados del Tribunal Electoral y debates sobre infraestructura y economía.
Agenda legislativa de las Comisiones de la Asamblea Nacional para este 14 de abril
• La jornada parlamentaria destaca por la sustentación de informes institucionales y el análisis de leyes sobre bienestar social, medicina indígena y vivienda.
Entrevistas y transparencia gubernamental
La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales inicia a las 9:00 a.m. con el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de Magistrado del Tribunal Electoral y su Suplente. Simultáneamente, la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal abordará el prohijamiento del Anteproyecto de Ley 405, propuesto por Heidy Caballero, que busca obligar la publicación de inspecciones en infraestructuras públicas para garantizar la transparencia.
En esta misma instancia, se recibirá al alcalde de Colón, Diógenes Galván, para discutir proyectos de infraestructura del Canal de Panamá en su distrito, junto a representantes de la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC).
Informes de gestión y rendición de cuentas
Varias instituciones presentarán sus informes anuales de 2025 ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, incluyendo a la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación, el Instituto Técnico Superior Especializado y la Secretaría Estatal de Radio y Televisión.
Posteriormente, en la Comisión de Comunicación y Transporte, se espera la sustentación del Capitán Rafael Bárcenas Chiari, director de Aeronáutica Civil, y de José Antonio Ruiz Blanco, gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Desarrollo social, salud y economía
En el ámbito de la salud y el trabajo, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social analizará el Proyecto de Ley 146 sobre el marco regulatorio del trabajo en el mar. Por su parte, la Comisión de Asuntos Indígenas estudiará modificaciones a la ley de protección de conocimientos de medicina tradicional.
La Comisión de Economía y Finanzas, bajo la propuesta de la diputada Yamireliz Chong, evaluará incentivos para la adquisición de viviendas de segunda mano a través del Proyecto de Ley 252.
Municipios y protección de grupos vulnerables
La Comisión de Asuntos Municipales debatirá la formalización de los buhoneros y la regulación de tesoreros en Juntas Comunales. En paralelo, la Comisión de La Mujer, La Niñez, La Juventud y La Familia analizará el funcionamiento de centros de acogimiento y la equiparación económica para personas con discapacidad.
Finalmente, el despacho del diputado Ariel Vallarino coordina la reunión del Frente Parlamentario contra el Hambre para planificar la estrategia 2026-2027, antes de que inicie la sesión ordinaria del Pleno a las 3:30 p.m.
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