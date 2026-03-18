Comisiones de la Asamblea Nacional evalúan reformas educativas y presupuestos institucionales

Intensa jornada en las Comisiones de la Asamblea Nacional para discutir leyes de impacto social

• Diversas instancias legislativas se reúnen para debatir temas clave sobre educación, presupuesto estatal, protección digital para menores y desarrollo municipal.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las Comisiones de la Asamblea Nacional mantienen este miércoles una nutrida agenda de trabajo orientada al análisis de diversas iniciativas de ley que impactan los sectores de educación, gobernanza municipal y finanzas públicas. Entre los puntos más destacados figura el estudio del Proyecto de Ley 297, presentado por la HD Graciela Hernández, el cual propone la apertura y promoción de escuelas nocturnas para adultos en todos los corregimientos de la República de Panamá.

En el ámbito educativo, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes también somete a prohijamiento el Anteproyecto de Ley 393, que busca regular la comercialización y reutilización de textos escolares y uniformes. Asimismo, se discute el marco de protección integral para estudiantes en zonas de difícil acceso y alto riesgo geográfico, bajo las propuestas de los legisladores Raphael Buchanan y Jhonathan Edir Vega.

Presupuesto y Desarrollo Municipal

De forma paralela, la Comisión de Presupuesto se reúne para atender créditos adicionales y traslados de partidas correspondientes a instituciones estratégicas como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y la empresa MiBus (Transporte Masivo de Panamá).

En materia de administración local, las Comisiones de la Asamblea Nacional encargadas de los asuntos municipales evalúan la distribución equitativa del impuesto de circulación vehicular y el uso prioritario de canchas deportivas. Además, se analiza el Proyecto de Ley 460, que establece medidas para la formalización, seguridad y desarrollo económico de los buhoneros en el país, buscando proteger y promover su actividad laboral.

Medio Ambiente y Protección Digital

La Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo sostiene una reunión ordinaria con la participación del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y directivos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). El objetivo es coordinar acciones sobre la gestión de recursos naturales y proyecciones climáticas.

Por otro lado, se instala una mesa técnica para analizar el Proyecto de Ley 426, centrado en el Sistema de Protección Digital para menores de edad. Esta iniciativa busca establecer restricciones de acceso a información en redes sociales para proteger a niños, niñas y adolescentes en el entorno digital panameño. La jornada legislativa concluirá con la Sesión Ordinaria del Pleno programada para las 3:30 p.m.

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