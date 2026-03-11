Comisiones legislativas analizan proyectos de cultura, salud y ambiente en la Asamblea

Avances en patrimonio y salud marcan la jornada de las comisiones legislativas

• Diversas comisiones legislativas de la Asamblea Nacional de Panamá sesionan este miércoles para considerar proyectos sobre patrimonio cultural, modernización educativa y sostenibilidad ambiental.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá mantiene este miércoles una agenda diversificada a través de sus distintas comisiones legislativas, abordando temas que impactan directamente en la educación, la salud, la cultura y el medio ambiente. Desde tempranas horas, los diputados evalúan anteproyectos de ley que buscan desde la modernización de los centros de educación inicial hasta la protección de sitios de valor histórico en diversas provincias del país.

Educación y Cultura: Patrimonio y Textos Escolares

En la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, se consideran prohijamientos clave como el Anteproyecto 359, destinado a incorporar los Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial (CEFACE) al subsistema regular. Asimismo, se discute el Anteproyecto 377 para la reutilización de textos escolares. En materia de patrimonio, las comisiones legislativas correspondientes evalúan declarar monumentos históricos a la actual sede de la Alianza Francesa y el puente sobre el río Changuinola en Bocas del Toro.

La agenda cultural también incluye primeros debates para la creación de patronatos en recintos deportivos como el Estadio Roberto Mariano Bula de Colón y la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., además del reconocimiento del tambor Peligreño como patrimonio inmaterial.

Salud y Transparencia Institucional

Por su parte, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social recibe a los directivos de la Caja de Seguro Social, el Instituto Conmemorativo Gorgas y el Ministerio de Desarrollo Social. Estos organismos presentan sus informes anuales correspondientes al año 2025, un ejercicio de rendición de cuentas ante el órgano legislativo para analizar el impacto de las políticas públicas ejecutadas en el último año.

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Las comisiones legislativas dedicadas a temas ambientales analizan hoy propuestas de regulación para el uso de poliestireno expandible (EPS/XPS) biodegradable y el fomento del biocomercio sostenible. Destaca el primer debate del Proyecto de Ley 508, que busca establecer un marco legal para la conservación y el aprovechamiento sostenible del Golfo de Chiriquí, una zona de alta importancia ecológica para el país.

Otros temas de interés legislativo

• Asuntos Municipales: Se estudia el Proyecto de Ley 460 para la formalización de buhoneros y la distribución equitativa del impuesto de circulación vehicular.

• Mujer y Familia: Se analizan beneficios adicionales en salud visual para personas con discapacidad mediante modificaciones a la Ley 134.

• Credenciales: Se considera el nombramiento de la nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea.

La jornada concluirá con la Sesión de Pleno Ordinaria programada para las 3:30 p.m., donde se espera el seguimiento de los temas discutidos en la jornada matutina y vespertina.

