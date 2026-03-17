Asamblea Nacional analiza reformas clave en salud, agro y economía este 17 de marzo

Comisiones legislativas debaten proyectos sobre hidrógeno verde, drones y peajes de corredores

• La agenda legislativa de este martes contempla debates sobre la profesionalización de instrumentistas quirúrgicos, el uso de hidrógeno verde y la revisión de topes de cobro en los corredores viales.

(17/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La agenda legislativa de la Asamblea Nacional presenta este martes una jornada de trabajo intensiva distribuida en diversas comisiones y subcomisiones, orientada a la discusión de proyectos de ley que impactan sectores estratégicos como la salud, el agro, la economía y la justicia.

Salud y Asuntos Agropecuarios

Desde las 9:00 a.m., la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social analiza el Proyecto de Ley 255, enfocado en regular la profesión de instrumentación quirúrgica. Paralelamente, la Comisión de Asuntos Agropecuarios evalúa el prohijamiento de iniciativas que buscan crear un Sistema Nacional de Laboratorios de Referencia Agrícola, regular el uso de drones en actividades pesqueras y forestales, y garantizar el pago oportuno a los productores en MERCA Panamá a través de la Ley MJP.

Infraestructura, Comercio y Energía

La Comisión de Infraestructura Pública iniciará el primer debate sobre la gestión del sistema de hidrantes y reformas al Régimen de Propiedad Horizontal (PH). En tanto, la Comisión de Comercio abordará una robusta agenda que incluye el fomento del hidrógeno verde como combustible, la política nacional sobre biocombustibles presentada por el Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y medidas de transparencia en contratos de créditos bancarios.

En horas de la tarde, la Subcomisión de Economía y Finanzas someterá a análisis el Proyecto de Ley 476, propuesto por el HD Betserai Richards, el cual busca establecer topes máximos de cobro en los Corredores Norte, Este y Sur.

Justicia y Sesión de Pleno

Uno de los puntos de mayor atención se centrará en la Comisión de Credenciales a las 2:00 p.m., donde se revisarán múltiples carpetas de denuncias y querellas penales interpuestas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a la Magistrada Presidenta María Eugenia López Arias y al Magistrado Olmedo Arrocha. La jornada concluirá con la Sesión Ordinaria de Pleno programada para las 3:30 p.m., donde se espera el seguimiento de los temas discutidos en las comisiones técnicas.

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