Asamblea Nacional de Panamá agenda una intensa jornada legislativa con debates clave

Comisiones de la Asamblea Nacional de Panamá se preparan para vistas y debates cruciales

• La Asamblea Nacional de Panamá ha programado una jornada legislativa con múltiples comisiones abordando una variedad de proyectos de ley, desde temas de educación y salud hasta asuntos económicos y de tránsito.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá se prepara para una jornada legislativa de alta intensidad este miércoles, con reuniones de diversas comisiones dedicadas a una amplia gama de temas cruciales para el país. La agenda incluye desde vistas presupuestarias hasta debates sobre proyectos de ley que abordan la educación, la economía y el desarrollo social.

El día comenzará a las 9:00 a.m. con la Comisión de Presupuesto, que evaluará los gastos de entidades como el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Paralelamente, la Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes sostendrá una sesión clave en el Auditorio Carlos Alvarado.

Proyectos de Ley en la Agenda de Educación y Cultura

En materia educativa, la subcomisión recibirá informes sobre varios proyectos de ley, incluyendo el que crea lineamientos para la atención a estudiantes en riesgo social (PL 87, proponente HD Berta Moreno) y el que integra la educación socioemocional en el sistema educativo (PL 118, proponente HD Yarelis Rodríguez). También se analizará un informe del proyecto que establece un plan de renovación urbana para los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana y Curundú (PL 120, proponente HD Crispiano Adames).

La jornada también incluirá los primeros debates de varios proyectos de ley. Entre los más destacados se encuentran el PL 181, que busca establecer un marco legal para la inteligencia artificial en el país (proponente HD Manuel Cheng), y el PL 198, que dicta la Ley General de Deportes (proponente HD Jorge Bloise). Otros proyectos a discutir se centran en la red de retención y reinserción escolar (PL 237) y la regulación de las asociaciones de padres de familia en centros educativos (PL 328 y PL 352).

Vistas y Debates en Otras Comisiones

La agenda del día continúa con múltiples reuniones en otras comisiones. La de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y la de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, se reunirán para analizar temas internos y proyectos de ley que modifican el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea.

A las 10:00 a.m., la Subcomisión de Comercio y Asuntos Económicos estudiará dos proyectos de ley con potencial turístico y económico. El primero, el PL 243, busca establecer la ruta turística “Cuatro Caras de la Naturaleza”, mientras que el PL 244 propone un régimen fiscal y laboral para el traslado de empresas hacia Panamá Oeste.

Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Población, Ambiente y Desarrollo también tendrán sus sesiones. La primera recibirá visitas de cortesía de embajadores de Cuba, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. La segunda, por su parte, se enfocará en proyectos de ley relacionados con la protección de animales domésticos, como los proyectos de ley 108, 109 y 316.

Finalmente, las Comisiones de Economía y Finanzas, así como la de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se reunirán a la 1:00 p.m. para discutir iniciativas que promueven la transparencia en los aportes del Canal de Panamá (PL 323 y 340) y regulan la reducción de grasas trans y sodio en alimentos procesados. La jornada culminará con una sesión ordinaria del Pleno a las 3:30 p.m.