Agenda legislativa Panamá: Comisiones debaten presupuesto, becas y salud 24/7

Agenda legislativa Panamá: Comisiones debaten presupuesto, becas y salud 24/7
Agenda legislativa Panamá: Comisiones debaten presupuesto, becas y salud 24/7Asamblea Nacional de Panamá - archivo

Comisiones parlamentarias analizan proyectos de ley sobre becas, deporte seguro y atención médica 24/7, además de instalar grupos de amistad con Brasil e Indonesia.

Panamá impulsa transparencia y desarrollo agropecuario en jornada legislativa clave

La jornada legislativa del 1 de septiembre incluye vistas presupuestarias, reformas al IFARHU y fortalecimiento de relaciones exteriores con países estratégicos.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Este lunes 1 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional de Panamá despliega una agenda legislativa de alto impacto, marcada por debates presupuestarios, reformas educativas y fortalecimiento de relaciones internacionales.

Desde las 9:00 a.m., la Comisión de Presupuesto examina las vistas presupuestarias de cinco entidades clave del sector agropecuario: el Instituto de Seguro Agropecuario, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Las sesiones se desarrollan en la sede de la comisión.

A las 10:00 a.m., la Comisión de Relaciones Exteriores celebra el acto de instalación del Grupo de Amistad Interparlamentario entre Panamá y Brasil, en el Salón Manuel A. Lenné (Salón Azul), fortaleciendo los lazos diplomáticos y legislativos entre ambas naciones.

Simultáneamente, la Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes analiza cuatro proyectos de ley orientados a mejorar la transparencia en el otorgamiento de becas y reformar el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). Entre los proponentes figuran los diputados José Pérez Barboni, Miguel Ángel Campos, Jorge Bloise y Alexandra Brenes.

En horas de la tarde, a la 1:00 p.m., la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social estudia el Proyecto de Ley 19, que propone garantizar el acceso continuo a servicios de salud mediante atención 24/7. La sesión se realiza en el Auditorio Carlos Alvarado, piso 4 del Edificio Nuevo.

A las 2:00 p.m., se retoman los temas deportivos con el análisis del Proyecto de Ley 102, que busca promover el Deporte Seguro a nivel nacional, impulsado por el diputado Luis Duke y otros legisladores.

La jornada culmina con dos eventos simultáneos a las 3:30 p.m.: el acto de instalación del Grupo de Amistad Interparlamentario entre Panamá e Indonesia, también en el Salón Azul, y la sesión ordinaria del Pleno Legislativo.

La Dirección de Comunicación de la Asamblea Nacional invita a los medios y ciudadanos a seguir de cerca esta agenda, que refleja el compromiso institucional con el desarrollo, la transparencia y la cooperación internacional.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb