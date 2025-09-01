Agenda legislativa Panamá: Comisiones debaten presupuesto, becas y salud 24/7

Panamá impulsa transparencia y desarrollo agropecuario en jornada legislativa clave

La jornada legislativa del 1 de septiembre incluye vistas presupuestarias, reformas al IFARHU y fortalecimiento de relaciones exteriores con países estratégicos.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Este lunes 1 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional de Panamá despliega una agenda legislativa de alto impacto, marcada por debates presupuestarios, reformas educativas y fortalecimiento de relaciones internacionales.

Desde las 9:00 a.m., la Comisión de Presupuesto examina las vistas presupuestarias de cinco entidades clave del sector agropecuario: el Instituto de Seguro Agropecuario, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Las sesiones se desarrollan en la sede de la comisión.

A las 10:00 a.m., la Comisión de Relaciones Exteriores celebra el acto de instalación del Grupo de Amistad Interparlamentario entre Panamá y Brasil, en el Salón Manuel A. Lenné (Salón Azul), fortaleciendo los lazos diplomáticos y legislativos entre ambas naciones.

Simultáneamente, la Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes analiza cuatro proyectos de ley orientados a mejorar la transparencia en el otorgamiento de becas y reformar el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). Entre los proponentes figuran los diputados José Pérez Barboni, Miguel Ángel Campos, Jorge Bloise y Alexandra Brenes.

En horas de la tarde, a la 1:00 p.m., la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social estudia el Proyecto de Ley 19, que propone garantizar el acceso continuo a servicios de salud mediante atención 24/7. La sesión se realiza en el Auditorio Carlos Alvarado, piso 4 del Edificio Nuevo.

A las 2:00 p.m., se retoman los temas deportivos con el análisis del Proyecto de Ley 102, que busca promover el Deporte Seguro a nivel nacional, impulsado por el diputado Luis Duke y otros legisladores.

La jornada culmina con dos eventos simultáneos a las 3:30 p.m.: el acto de instalación del Grupo de Amistad Interparlamentario entre Panamá e Indonesia, también en el Salón Azul, y la sesión ordinaria del Pleno Legislativo.

La Dirección de Comunicación de la Asamblea Nacional invita a los medios y ciudadanos a seguir de cerca esta agenda, que refleja el compromiso institucional con el desarrollo, la transparencia y la cooperación internacional.