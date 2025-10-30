AIG advierte: algunos modelos de teléfonos redirigen automáticamente las llamadas del 311 al 911

Teléfonos Xiaomi, Poco y Redmi presentan configuración que desvía llamadas del 311 a la línea de emergencia 911

• La AIG aclara que el problema no es una limitante del Centro de Atención Ciudadana 311, sino una configuración técnica interna propia de dichos dispositivos móviles.

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) ha emitido una alerta a la ciudadanía informando sobre una situación técnica que afecta la conexión con el Centro de Atención Ciudadana 311 desde ciertos dispositivos móviles.

Según la AIG, algunos modelos de teléfonos Xiaomi, Poco y Redmi presentan una configuración técnica interna que redirige automáticamente las llamadas destinadas al 311 hacia la línea 911, lo que impide la conexión directa con el Centro de Atención Ciudadana.

La institución enfatizó que esta situación no corresponde a una limitante o falla del Centro de Atención Ciudadana 311, sino a una configuración propia de dichos dispositivos.

Búsqueda de Solución y Canales Alternos

El Centro de Atención Ciudadana 311 se encuentra realizando las gestiones y conexiones necesarias con los representantes de la marca Xiaomi y los proveedores tecnológicos pertinentes, con el propósito de identificar una solución que permita restablecer la comunicación telefónica habitual para los usuarios afectados.

Mientras se trabaja para resolver esta situación técnica, la AIG ha puesto a disposición de la ciudadanía los canales digitales oficiales de Panamá Conecta para asegurar la comunicación con el 311:

• Sitio web: www.panamaconecta.gob.pa

• Aplicación móvil: Aplicación Panamá Conecta (disponible para Android y iOS)

• Correo electrónico: info@311.gob.pa

La AIG reiteró su compromiso con la mejora continua de los canales de atención ciudadana y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se trabaja en la solución de esta incidencia.