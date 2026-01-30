Alcaldía de Panamá consolida modelo de innovación pública con plataforma gratuita de intermediación laboral

Alcalde de Panamá impulsa la innovación pública y la creación de empleos mediante tecnología

• A través de un modelo de innovación pública, la Alcaldía de Panamá ha facilitado más de 25 mil plazas laborales del sector privado mediante un sistema de reclutamiento digital de código abierto.

(29/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con un firme llamado a fortalecer el rol de los gobiernos locales como motores de la innovación pública, la Alcaldía de Panamá ha consolidado un modelo tecnológico con resultados comprobados en materia laboral. En el marco del segundo día del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, el alcalde Mayer Mizrachi abogó por el uso de herramientas digitales para generar oportunidades y reducir las brechas de trabajo en la ciudad.

Tecnología para la intermediación laboral

Mizrachi destacó la creación de una plataforma de intermediación laboral impulsada desde la comuna capitalina, la cual facilita el encuentro directo entre buscadores de empleo y el sector privado. El alcalde explicó que, si bien la generación directa de puestos de trabajo no es una función tradicional de los municipios, sí existe la responsabilidad de promover condiciones eficientes mediante la innovación pública para que las empresas puedan contratar de manera ágil.

El modelo implementado por la Alcaldía de Panamá se basa en ferias de empleo digitales que utilizan un software desarrollado internamente. Esta herramienta ha permitido poner a disposición de la ciudadanía más de 25 mil plazas laborales provenientes exclusivamente de la empresa privada, sin generar costos para los aspirantes ni para las compañías reclutadoras. El sistema funciona de manera similar a redes profesionales globales, permitiendo a los ciudadanos registrar su hoja de vida y habilidades, mientras las empresas filtran perfiles con alta eficiencia.

Cooperación regional y código abierto

Uno de los hitos más relevantes del anuncio realizado por el jefe de la comuna es la liberación del software bajo la modalidad de código abierto. Mayer Mizrachi informó que la tecnología ha sido puesta a disposición de forma gratuita para todos los alcaldes de América Latina y el Caribe que estén interesados en replicar la iniciativa en sus respectivas jurisdicciones.

“Las ferias de empleo tradicionales presentan bajos niveles de efectividad. La tecnología nos permitió eliminar burocracia, ordenar la información y aumentar significativamente los índices de contratación”, señaló Mizrachi. Al compartir esta herramienta de innovación pública, Panamá se posiciona como un referente regional en el uso de tecnología aplicada con enfoque práctico para generar impacto social tangible en temas sensibles como el desempleo. El alcalde concluyó reiterando que la plataforma ya es pública y está lista para ser utilizada por cualquier ciudad que desee combatir la falta de trabajo formal con eficiencia.

