De la huerta al chocolate: Aleida Montezuma, beneficiaria del MIDES, lidera proyecto sostenible en la Comarca Ngäbe-Buglé

SENAPAN impulsa emprendimiento femenino: 6 , 896 mujeres transforman la agricultura de subsistencia a tecnificada

• Con un 95% de beneficiarias mujeres, SENAPAN (MIDES) apoya a 3,689 personas en la Comarca Ngäbe-Buglé, fortaleciendo el rol esencial de las mujeres rurales en la seguridad alimentaria de Panamá.

(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un aroma a cacao artesanal guía a la comunidad de La Boa, en la Comarca Ngäbe-Buglé, hasta la huerta de Aleida Montezuma, una mujer de 44 an˜os que personifica el éxito de los programas de desarrollo social. Aleida es una de las 6,896 mujeres beneficiarias que, a través del Bono Alimenticio Nutricional de SENAPAN —programa del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)—, ha logrado impulsar un emprendimiento sostenible.

Desde hace cuatro años, Aleida cultiva y procesa cacao de alta calidad en su huerta. Con el apoyo técnico del MIDES, esta mujer rural ha pasado de una agricultura de subsistencia a una producción tecnificada, con prácticas amigables con el medio ambiente, como la elaboración de abono orgánico libre de pesticidas.

«La tierra es la mejor inversión,» afirma Aleida, cuyo proceso de producción es totalmente artesanal: cosecha, fermenta, seca, tuesta y muele los granos hasta obtener la pasta base del chocolate.

Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad

Para la familia Montezuma, el cacao es una fuente fundamental de ingresos. Junto a su esposo, Osvaldo Talín, venden barras de chocolate a dos balboas, lo que les permite cubrir los gastos escolares de sus tres hijos, aportando significativamente al bienestar familiar. Además del cacao, diversifican su huerto con café, apio, yuca, ñampí y plátano.

El proyecto de Aleida Montezuma no solo contribuye a la seguridad alimentaria del país, sino que también refleja el impacto del programa SENAPAN (MIDES) en los territorios más vulnerables:

Liderazgo Femenino: El 95% de las beneficiarias de SENAPAN son mujeres.

El de las beneficiarias de SENAPAN son mujeres. Alcance Rural: La Comarca Ngäbe-Buglé concentra 3,689 beneficiarios que desarrollan proyectos sostenibles en agricultura, avicultura y artesanías.

La Comarca Ngäbe-Buglé concentra beneficiarios que desarrollan proyectos sostenibles en agricultura, avicultura y artesanías. Inversión Social: El MIDES transfiere más de un mill o ˊ n de balboas trimestralmente a los 7,285 beneficiarios a nivel nacional, sumando una inversión anual superior a los cuatro millones de balboas .

La FAO estima que las mujeres rurales producen aproximadamente el 50% de los alimentos cultivados en el mundo, un rol esencial que programas como SENAPAN buscan empoderar y fortalecer.