Talento panameño en Premios Juventud: Alexander Olivero se une al equipo de belleza

Alexander Olivero, maquillador panameño, formará parte de Premios Juventud 2025

• El maquillador panameño Alexander Olivero se une al equipo de belleza de Premios Juventud 2025, un evento que se llevará a cabo el 25 de septiembre en el Figali Convention Center.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El reconocido maquillador panameño Alexander Olivero será parte del equipo de belleza de Premios Juventud 2025, un evento que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Figali Convention Center. Con una década de experiencia y certificaciones de prestigiosas marcas como Estée Lauder, MAC y Elizabeth Arden, Olivero ha destacado en diversos campos, incluyendo televisión, cine, moda y concursos de belleza a nivel internacional.

Trayectoria y reconocimientos de un experto

El talento de Olivero lo ha llevado a formar parte del MUBA Team en el Fashion Week de París, consolidándolo como una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza. Además, se ha desempeñado como mentor de reinas de belleza a nivel global.

Su carrera incluye colaboraciones con marcas de renombre como MUBA Cosmetics y Miss Universe Cosmetics, lo que le ha permitido convertirse en el estilista y maquillador oficial de Miss Universo desde la edición 71 en 2019. Su trabajo también ha sido clave en la imagen de numerosas figuras públicas.

Compromiso y representación

Con su participación en Premios Juventud, Alexander Olivero reafirma su compromiso con la excelencia profesional. Este nuevo logro no solo destaca su talento, sino que también lo posiciona como un embajador de Panamá y Venezuela en el competitivo mundo del maquillaje a nivel internacional.