Programa de Alfabetización Constitucional impacta a más de 200 estudiantes en el Colegio Bilingüe de Panamá

Sepresac impulsa la Alfabetización Constitucional y el debate por una nueva Carta Magna

• El Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de Sepresac, dirigió la charla, instando a los estudiantes a ser actores activos en la democracia y a conocer sus derechos y deberes.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Programa Nacional de Alfabetización Constitucional continuó su agenda de difusión en los centros educativos del país, impactando a más de 200 jóvenes del Colegio Bilingüe de Panamá. Los estudiantes asistieron a una enriquecedora jornada liderada por la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).

La actividad, que generó gran entusiasmo y participación, fue dirigida por el Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de Sepresac. El Dr. Bernal ofreció una charla dinámica e interactiva enfocada en la importancia de fortalecer la formación ciudadana y fomentar un debate informado en torno a la necesidad de que Panamá redacte una nueva constitución.

Ciudadanía Activa y Compromiso Colectivo

Durante su intervención, el Dr. Bernal hizo un llamado a los jóvenes a asumir un rol protagónico en el sistema democrático. «Ser ciudadano en el siglo XXI no es ser espectador, sino actor. Lo que hemos conversado hoy llévenlo a casa, discútanlo con sus familias», instó el coordinador, subrayando la necesidad de una ciudadanía activa, informada y plenamente comprometida.

Asimismo, el ejecutivo enfatizó que un proceso constituyente exitoso debe estar respaldado por la preparación, la responsabilidad y el compromiso colectivo. Remarcó la importancia de que cada panameño conozca a fondo sus derechos y deberes dentro del marco democrático.

En la sesión de preguntas y respuestas, los estudiantes demostraron su interés al expresar diversas inquietudes, ideas y reflexiones sobre el papel del civismo en la vida democrática y los desafíos implícitos en un proceso constituyente. También participó el Dr. Carlos Cuesta, quien compartió con los jóvenes su perspectiva sobre la urgencia y relevancia de contar con una nueva Carta Magna, una que se adecúe a los tiempos actuales y a las aspiraciones del pueblo panameño.

Hoja de Ruta del Proceso Constitucional

Esta actividad en el Colegio Bilingüe forma parte de la fase inicial del Programa Nacional de Alfabetización Constitucional, que contempla la realización de talleres, cabildos abiertos, debates comunitarios y otros espacios de diálogo a nivel nacional. La primera etapa de este programa educativo se extenderá hasta julio de 2026, con la meta de que Panamá cuente con un nuevo texto constitucional finalizado para el año 2029.