Banco de Alimentos Panamá fortalece su capacidad logística contra el desperdicio de alimentos

Alianza global impulsa la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos en Panamá

• La alianza global reforzará la capacidad del Banco de Alimentos Panamá para rescatar y redistribuir alimentos, asegurando su correcta conservación y distribución a las comunidades más vulnerables del país.

(20/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Banco de Alimentos Panamá (BAP) ha anunciado la celebración de una nueva alianza estratégica entre The Global FoodBanking Network (GFN) y Emergent Cold LatAm, la compañía líder en soluciones logísticas a temperatura controlada para alimentos en América Latina. El acuerdo tiene como objetivo principal fortalecer la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos en la región, beneficiando directamente al BAP y a otros bancos de la red GFN.

Emergent Cold LatAm, que opera en 11 países con más de 111 bodegas, se suma a la misión del BAP para maximizar el impacto social y operativo. La colaboración se enfocará en tres pilares esenciales:

Tres pilares de la colaboración estratégica

1. Donación de infraestructura y equipamiento: Se proporcionarán materiales esenciales para mejorar la infraestructura y el equipamiento técnico de los bancos de alimentos.

2. Espacios de conservación a temperatura controlada: La empresa donará espacios en sus bodegas refrigeradas y congeladas, una medida fundamental para la correcta conservación y distribución de alimentos perecederos.

3. Programas de voluntariado corporativo: Se organizarán iniciativas de voluntariado que permitirán a los colaboradores de Emergent Cold participar activamente en las operaciones diarias de los bancos de alimentos.

Fortaleciendo las capacidades logísticas del BAP

Con esta nueva iniciativa, el Banco de Alimentos Panamá reafirma su compromiso con el rescate y la redistribución de comestibles. La Gerente General del BAP, Ana Isabel Méndez, enfatizó la importancia del acuerdo: “Esta alianza representa un paso significativo para todos los bancos de alimentos en América Latina. Contar con el respaldo de una empresa como Emergent Cold nos permitirá ampliar nuestro alcance y seguir garantizando que alimentos de calidad lleguen a quienes más lo necesitan”.

En más de una década de servicio, el BAP ha logrado rescatar más de 20 millones de kilogramos de alimentos, lo que se traduce en la provisión de más de 60 millones de platos de comida. Con la optimización de las capacidades logísticas y de conservación que ofrece la alianza, se espera que este impacto pueda ser aún mayor en beneficio de las comunidades panameñas más vulnerables. El banco busca así consolidar su misión de garantizar que más familias reciban alimentos en óptimas condiciones, atacando directamente el problema del desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria.