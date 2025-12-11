El Canal de Panamá y la FPF consolidan una alianza que impulsa la Selección Nacional y categorías formativas

«Somos Canaleros»: El Canal de Panamá reitera su apoyo oficial a la Selección Nacional de Fútbol

• Esta colaboración no solo apoya a la Selección Mayor, sino que también impulsará iniciativas en beneficio de los programas formativos y las categorías juveniles de la FPF, ampliando su impacto social.

(11/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Canal de Panamá reafirmó su respaldo oficial a la Selección Nacional de Fútbol, consolidando una alianza Canal de Panamá y FPF que busca reflejar la identidad y la unidad del país. La relación de apoyo histórico, que ha acompañado al deporte por generaciones, se oficializó en un acto que destacó el compromiso de la vía interoceánica con valores como la disciplina, el esfuerzo colectivo y la excelencia.

El evento contó con la participación del Administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el presidente encargado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Fernando Arce, y figuras destacadas de las selecciones mayor masculina y femenina, jugadores de categorías formativas y leyendas del fútbol nacional.

Un Símbolo de Soberanía y Excelencia se Une al Deporte

Durante su intervención, el Administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, resaltó la importancia de este acompañamiento en un momento significativo para el país, en referencia a la histórica clasificación al Mundial 2026.

«El Canal de Panamá ha sido, por generaciones, un símbolo de soberanía, unidad y progreso. Hoy reiteramos nuestro compromiso con el talento panameño y con los valores que nos unen como nación. Así como conectamos océanos, también conectamos a Panamá con su espíritu de excelencia. En este camino al Mundial, Somos Canaleros, unidos, disciplinados y orgullosos de nuestra Selección”, expresó Vásquez.

Impacto en Programas Formativos de la FPF

Esta alianza incluye a todas las Selecciones Nacionales y sus diferentes categorías. Su alcance permitirá impulsar iniciativas en beneficio no solo de la Selección Mayor, sino también de los distintos programas formativos y categorías juveniles de la FPF, lo que ampliará su impacto social y deportivo en comunidades a nivel nacional.

Fernando Arce, presidente encargado de la FPF, subrayó que esta alianza fortalecerá los proyectos formativos que beneficiarán a jóvenes y comunidades.

«Esta alianza representa más que un acuerdo formal. Es una convergencia de dos trayectorias sólidas, dos compromisos firmes y dos visiones que comparten un mismo propósito: seguir elevando el nombre de nuestro país y ampliar su reconocimiento más allá de nuestras fronteras«, comentó Arce.

El acto de formalización reconoció el papel unificador del fútbol en la sociedad panameña. El Canal de Panamá destacó la fuerza colectiva que se manifestó tras la clasificación mundialista, reiterando que su misión trasciende la conexión de océanos para conectar a la nación y sus sueños. Con esta colaboración, dos símbolos se unen para proyectar orgullo, unidad y excelencia ante el mundo.