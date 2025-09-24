Alianza con Proyecto STOP de España fortalece atención en salud mental en Panamá

Panamá fortalece su servicio de salud mental 147 con inteligencia artificial española

• La nueva alianza entre la Fundación Más Móvil, el MIDES y el Proyecto STOP de España integrará inteligencia artificial para fortalecer la prevención y el apoyo en salud mental en Panamá.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. En un esfuerzo conjunto para abordar los desafíos de la salud mental en Panamá, la Fundación Más Móvil y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anuncian una alianza estratégica con el Proyecto STOP (Suicide prevenTion in sOcial Platforms) de Barcelona, España. Esta colaboración busca enriquecer el servicio de apoyo de la Línea gratuita 147, que ofrece atención profesional y ayuda inmediata las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El Proyecto STOP, promovido por la UPF Barcelona School of Management, es una iniciativa de investigación pionera que utiliza la inteligencia artificial para analizar patrones de comportamiento de alto riesgo en redes sociales, identificando a usuarios con ideas suicidas, depresión y trastornos de la conducta alimentaria (TCA). En España, sus campañas han logrado un aumento del 60% en llamadas a líneas de prevención y un 100% en interacciones por chats de soporte emocional.

Tecnología que salva vidas

Ana Freire, directora del Proyecto STOP y Vice Decana de Impacto Social e Innovación Académica de la UPF Barcelona School of Management, explicó que la tecnología complementa la labor de los profesionales de la salud mental. “Nuestra IA nos permite estudiar el perfil de personas que están en una situación vulnerable, creando un puente digital directo hacia un recurso vital como la Línea 147 de Panamá, logrando una sinergia perfecta entre lo digital y lo humano”, destacó Freire.

Por su parte, el presidente de la Fundación Más Móvil, Roberto Mendoza, afirmó que la inclusión de la inteligencia artificial en la Línea 147 demuestra cómo la tecnología puede ofrecer beneficios incalculables para conectar con más comunidades y salvar vidas con un solo clic.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, resaltó la importancia del trabajo interinstitucional. «La prevención es la herramienta más poderosa. Al unir fuerzas con el Proyecto STOP y la Fundación Más Móvil, elevamos la efectividad de nuestro servicio, demostrando que la colaboración público-privada es clave para un futuro más saludable y resiliente para todos los panameños», puntualizó.

Campaña inicial en TikTok

La campaña de lanzamiento inicial se activará en la plataforma TikTok, red social que está financiando esta iniciativa. El contenido ha sido diseñado de forma creativa y específica para los perfiles identificados. Los mensajes buscan romper el silencio y la estigmatización alrededor de la salud mental, invitando a la población a utilizar los canales de soporte de la Línea gratuita 147, tanto telefónico como por WhatsApp al 6694-2747.