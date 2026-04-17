Almacenes por departamentos lideran denuncias por publicidad engañosa ante Acodeco

• Un informe estadístico de la Acodeco revela que los almacenes de departamentos y comercios de ropa son los sectores con más quejas por prácticas de publicidad engañosa en el país.

(17/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, a través de su Unidad de Veracidad de la Publicidad, recibió un total de 168 quejas relacionadas con presunta publicidad engañosa durante el primer trimestre de 2026. Los datos estadísticos reflejan las irregularidades detectadas en la publicidad comercial a nivel nacional entre los meses de enero y marzo del presente año.

Sectores con mayor incidencia de reclamaciones

El informe técnico detalla que los almacenes por departamentos son la actividad comercial con el mayor volumen de reportes, sumando 40 casos. A este sector le siguen los almacenes de ropa y calzados con 21 quejas, las zapaterías con 14, y la venta de autos usados con 11 reclamaciones.

Asimismo, las agencias de autos nuevos y los comercios de telefonía celular registraron 9 quejas cada uno, seguidos por los supermercados con 8 casos y los establecimientos de productos para animales con 7. Otros sectores con menor incidencia pero presentes en el registro incluyen franquicias, restaurantes, servicios de telefonía, minisúper, farmacias y ventas por internet, entre otros.

En el ámbito de la vigilancia de mercado, la Unidad de Veracidad de la Publicidad de la Acodeco procedió a la suspensión de 174 pautas publicitarias que incumplían las normativas vigentes sobre publicidad comercial. De acuerdo con el reporte institucional, 125 de estas suspensiones ocurrieron en puntos de venta físicos, mientras que 49 fueron detectadas y sancionadas en el entorno digital.

La institución reiteró a los agentes económicos la obligación legal de que toda comunicación publicitaria sea clara, veraz y comprobable, con el fin de evitar mensajes que induzcan a error o confusión. Finalmente, la Acodeco hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier promoción que no cumpla con lo ofrecido, garantizando así la protección de los derechos de los consumidores en el mercado nacional.

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