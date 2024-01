AltaPlaza Sun Ride Fest 2024: Fusión de autos, música y gastronomía en Panamá

AltaPlaza Mall se prepara para el Sun Ride Fest 2024, un evento que fusiona lo mejor de los autos, la música y la gastronomía

(11/Ene/2024 – web) Panamá.- AltaPlaza Mall será el escenario donde se fusionarán las mejores marcas de autos y exquisita gastronomía junto con reconocidas bandas musicales para celebrar el primer Sun Ride Fest 2024 del 19 al 21 de enero en los estacionamientos del Nivel 2.

“Sun Ride Fest 2024 es una propuesta dinámica y diferente para que las familias puedan adquirir el auto de sus sueños, vivir diferentes experiencias de sabores y disfrutar de buena música en un ambiente seguro y acogedor”, indica Luz Leal, Gerente de Mercadeo de AltaPlaza Mall.

AltaPlaza Sun Ride Fest 2024 inicia el viernes 19 de enero a las 3:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. con la feria de autos, amplia oferta gastronómica, cervezas artesanales, cócteles y música en vivo. Toda la familia podrá compartir en los diferentes juegos como jengas, mesas de fulbito, juegos de memoria, equis cero gigantes y un sport de colorear para niños.

El sábado 20 y domingo 21 los asistentes podrán deleitarse de las amenidades desde las 11:00 a.m. con DJ Residente y las bandas musicales, así como de la cocina de restaurantes como 5inco, Mercaito, El Guey, Segundo Muelle, Tosto Coffee Co, No Fitin By Mercaito, Tercer Piso Pub Fusion y Crazy Park.

Entre las marcas de autos que estarán en la feria destacan Bestune, BYD, BMW Motorrad, Changan Auto, Chery, Chevrolet, Ford Cincuentenario, Fiat, Gac Motor, GWM, Hyundai, JAC, Jetour, Kain, Maxus, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Omoda Jaecoo, Subaru, Toyota, Volkswagen, Jeep y financiamiento con BAC, Banco Delta, Banesco y Banco General.

Todas estas actividades serán amenizadas por destacadas bandas como Llevarte a Marte, Doble Sentido, Independens y Mara Cabal y banda. El acceso a este evento es totalmente gratuito y está dirigido a todas las edades, asiste con tu familia y amigos a pasar un fin de semana diferente.