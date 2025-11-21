La alianza AmCham Panamá y Meduca fortalece el liderazgo en 51 escuelas de San Miguelito

AmCham Panamá clausuró la edición 2025 de su Programa de Liderazgo para Directivos de Escuelas de San Miguelito, conmemorando 15 años de trabajo sostenido y colaboración público-privada.
AmCham Panamá celebra 15 años de su programa de liderazgo para directivos de San Miguelito
• El programa ha beneficiado a 80 directores y subdirectores de más de 51 centros educativos, impactando en una mejor gestión administrativa y proyectos innovadores.
(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) clausuró el Programa de Liderazgo de Directivos de Escuela de San Miguelito 2025, un evento que marcó un hito importante: 15 años de impacto educativo y trabajo sostenido para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión en los centros escolares públicos del distrito.
La ceremonia de clausura, celebrada el 20 de noviembre de 2025, contó con la presencia de la Viceministra de Educación, Magíster Agnes de León de Cotes; la Directora Regional del Ministerio de Educación (Meduca) de San Miguelito, Aymeth Espinosa; la Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y la Presidenta de AmCham Panamá, Niurka Montero, junto a representantes del sector privado y educativo.
Modelo de Colaboración Público-Privada
Desde su creación en 2010, el programa ha funcionado como un modelo de colaboración entre AmCham Panamá, la Regional Educativa de San Miguelito y más de 114 de sus empresas miembro. Estas empresas brindan capacitaciones y mentorías pro-bono a los directivos, enfocándose en reducir la brecha entre la gestión escolar y las buenas prácticas de liderazgo organizacional.
La Presidenta de AmCham Panamá, Niurka Montero, resaltó el impacto del programa: “Programas como este no solo brindan conocimientos, sino que crean una red de líderes multiplicadores que contagian entusiasmo y compromiso por una educación de calidad”. Montero agradeció el apoyo de las 19 empresas miembro que participaron en la edición 2025, destacando su rol como ejemplo de cómo el sector privado puede contribuir activamente al progreso del país.
Impacto y Reconocimientos
En sus 15 años de existencia, el programa ha beneficiado a 80 directores y subdirectores de más de 51 centros educativos, logrando impactar a más de 43.200 estudiantes del distrito de San Miguelito.
Solo en la edición de 2025, participaron 18 directivos y 18 escuelas. Esto incluyó 56 docentes líderes y supervisores formados, 15 horas de capacitación, y 81 horas de mentorías personalizadas. Estos esfuerzos han resultado en una mejor gestión administrativa, proyectos educativos innovadores y una comunidad escolar más comprometida con la excelencia y la inclusión.
La Viceministra de Educación, Agnes de León de Cotes, celebró esta alianza de quince años, señalando que el programa siembra liderazgo, innovación y esperanza en las escuelas. La Alcaldesa Irma Hernández comentó: “Este programa demuestra que cuando formamos líderes educativos con propósito, todo el ecosistema mejora: los estudiantes, las familias y la comunidad”.
Durante la ceremonia, se entregó la quinta “Copa Rotativa de Liderazgo en Educación”, un reconocimiento que se da al directivo que multiplica el impacto de las capacitaciones en su comunidad. El ganador de este año fue el Profesor Dexter Aranda, Director del Centro Educativo Jerónimo de la Ossa, por su pasión y dedicación.
La Directora Ejecutiva de AmCham Panamá, Susana Uranga, también entregó un reconocimiento a la Dirección Regional del Ministerio de Educación de San Miguelito por su invaluable apoyo constante y su liderazgo institucional en beneficio de la educación pública panameña.
Las empresas miembro que apoyaron el programa 2025 fueron: UPS, Petróleos Delta, ENSA, Ricoh, United Airlines, Grant Thornton, RSM, Michael Page, Quality Leadership University, Icaza, González-Ruiz y Alemán, LLASO, IFX, Norton Lilly, Arias, Ábrego, López y Noriega, Arias Law Firm, Universidad del Istmo, BDO, Fundación Estudio TAC y ITS by TAC, además de Alfaro, Ferrer y Ramírez. La Dirección Regional de San Miguelito y Glasswing también se posicionaron como aliados clave.
