Reconocimiento Liderazgo Sostenible 2025: AmCham Panamá premia a empresas por innovación ASG

Tetra Pak, ENSA y Banco Nacional ganan el Reconocimiento Liderazgo Sostenible de AmCham Panamá

• Con un récord de 25 postulaciones, el Reconocimiento Liderazgo Sostenible de AmCham Panamá destacó los programas de Tetra Pak, ENSA y el Banco Nacional de Panamá como referentes de buenas prácticas ASG en el país.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) llevó a cabo la ceremonia del Reconocimiento Liderazgo Sostenible (RLS) 2025, un evento clave que se ha establecido como la principal plataforma para dar visibilidad y premiar las iniciativas destacadas de las empresas miembro en los pilares de Ambiente, Social y Gobernanza (ASG).

Desde su creación en 2010, el RLS ha recibido más de 190 postulaciones de más de 80 empresas, creando un valioso inventario de buenas prácticas que hoy sirve de referencia a nivel nacional e internacional. El reconocimiento subraya la importancia de integrar los criterios ASG como un eje estratégico fundamental para la competitividad y la atracción de inversión en el país.

Sostenibilidad: Un Eje Estratégico

Durante la apertura del evento, Niurka Montero, presidenta de AmCham Panamá, enfatizó que la sostenibilidad ha trascendido de ser un complemento a ser un pilar estratégico dentro de las empresas. Montero señaló que la incorporación de criterios ASG es clave para fortalecer la competitividad, atraer inversión y generar un impacto positivo en las comunidades, y el RLS visibiliza y celebra a las organizaciones que lideran esta ruta de desarrollo responsable e inclusivo.

En su edición 2025, el programa alcanzó un número récord de 25 postulaciones, evaluadas en tres categorías principales: Medio Ambiente, Social y Gobernanza.

Galardonados del Reconocimiento Liderazgo Sostenible 2025

El proceso de selección de los programas fue acompañado y certificado por auditores de KPMG, con la posterior validación del Notario Público de la Notaría sexta para asegurar la transparencia. Las empresas galardonadas en las categorías fueron:

Categoría Medio Ambiente

El programa premiado fue «Tu Papel Cuenta», presentado por la empresa Tetra Pak, enfocado en la protección de recursos naturales y la eficiencia energética.

Categoría Social

El galardón correspondió al «Programa Becario de Formación de Técnicos (a) Electricistas ENSA», presentado por ENSA (Elektra Noreste, S.A.), destacando su impacto en proyectos de educación e inclusión comunitaria.

Categoría Gobernanza

El programa ganador fue «Gobernanza Responsable: Alineación ASG en Banco Nacional de Panamá», presentado por el Banco Nacional de Panamá, reconocido por sus modelos de transparencia y buenas prácticas corporativas.

Menciones Honoríficas y Visión de Futuro

Adicionalmente, se otorgaron menciones honoríficas a J. Cain y Cía. por su programa “RecuperaEPS: De Residuo a Energía” en la categoría Medio Ambiente, y a Caja de Ahorros por su “Programa de Educación Financiera” en la categoría Social.

El jurado internacional estuvo conformado por seis especialistas en sostenibilidad y estrategia ASG, incluyendo a Pedro Pazmiño, Oscar Sosa, Edgar López, Vilma Barría, Carla Chizmar y José Ramón Padilla.

La ceremonia también incluyó una conferencia magistral a cargo de Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Canciller (2014-2019) y Fideicomisaria del IFRS, quien abordó el tema: “Del Compromiso a la Acción: Cómo Panamá y el Mundo Avanzan hacia una Sostenibilidad con Propósito”. Con el Reconocimiento Liderazgo Sostenible, AmCham Panamá reafirma su compromiso de promover los pilares ASG, contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e inspirar un modelo de negocio más resiliente y competitivo en Panamá.