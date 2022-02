AMP emite recomendaciones a sus naves que navegan en aguas de Ucrania, Rusia, en el Mar Negro y el mar de Azov

(26/Feb/2022 – web) Panamá.- La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a través del Registro de Buques de Panamá, publicó el Aviso de Marina Mercante MMN 03/2022, en el que hace énfasis a sus naves que deben mantener la máxima vigilancia y aumentar las condiciones de seguridad a bordo, para proteger a la gente de mar abordo y al buque, cuando se encuentren navegando en aguas de Ucrania y Rusia, en el Mar Negro y el Mar de Azov.

Actualmente, en el Puerto de Odessa se mantienen dos naves de registro panameño, y en el área contemplada en el aviso a la flota, hay aproximadamente veintiocho embarcaciones más, por este motivo, el Registro de Buques de Panamá, actuando como ente responsable se mantiene en constante comunicación con los operadores de estas naves, para que eleven todas las medidas de seguridad a bordo y en la medida de lo posible se alejen de esta zona, para evitar situaciones que pudiera aumentar el riesgo a bordo de las embarcaciones.

«Manejamos la información que en este conflicto bélico, entre Rusia y Ucrania, se han afectado al menos tres embarcaciones, entre ellas el buque de bandera de Marshall Island “Yasa Jupiter” con número IMO: 9848132, el de Moldavia “Millennial Spirit” con número IMO: 7392610, así como la perteneciente al Registro de Buques de Panamá, la nave “Namura Queen” con IMO: 9841299, causándoles graves daños y poniendo en riesgo la seguridad de las tripulaciones y del medio ambiente», señaló la fuente.

El buque NAMURA QUEEN, con IMO 9841299, propiedad de la compañía NIKKO KISEN CO., LTD. y operado por la compañía CLEANSEAS SHIPMANAGEMENT, INC., abanderado el 7 de abril de 2020, fue impactado el día 25 de febrero de 2022 por un misil en la popa, mientras se encontraba a la espera de cargar granos en el Puerto de Pivdenny (Yuzhny), en Odessa, ubicado al Suroeste de Ucrania.

La compañía operadora del buque confirmó que, hasta el momento, los 21 tripulantes de la nave, ninguno de nacionalidad panameña, se encuentran a salvo. Los informes extraoficiales indican que la hélice y la pala del timón del buque pudieron resultar con daños y que producto del impacto, se generó un incendio a bordo el cual fue sofocado por los bomberos de la instalación portuaria, sin generar afectaciones al medio ambiente.

La embarcación está actualmente anclada cerca de Yuzhny, en el Mar Negro, a una latitud de 46.55403° y longitud de 31.09921°, fondeada y esperando instrucciones de la compañía.

«La República de Panamá como Estado miembro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 (CONVEMAR), espera que lo preceptuado es este marco legal sea implementado y cumplido por las naciones beligerantes, y que se respeten las normas relativas al derecho y comercio internacional sobre la neutralidad de los buques mercantes», precisa la AMP.

Fuente/Foto: AMP